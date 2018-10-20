  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مدرب جديد لخلافة لوبيتيجي في ريال مدريد

تاريخ النشر: 20/10/2018 - 09:49

مدرب جديد لخلافة لوبيتيجي في ريال مدريد
المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، جولين لوبيتيجي، يعيش فترة عصيبة للغاية، وذلك بعد تعثر نتائج الفريق في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وقالت شبكة "Gol TV"، إن إدارة ريال مدريد تدرس اللجوء إلى روبرتو مارتينيز، المدير الفني الحالي للمنتخب البلجيكي، حال رحيل جولين لوبيتيجي عن الفريق الملكي.

وقاد الإسباني روبرتو مارتينيز، صاحب الـ45 عامًا، منتخب بلجيكا، لاحتلال المركز الثالث في مونديال روسيا.

وتولى مارتينيز، تدريب إيفرتون، خلال الفترة بين عامي 2013 و2016، واحتل المركز الخامس بجدول ترتيب البريمييرليغ، مع التوفيز خلال موسم 2013-2014، متقدمًا على توتنهام ومانشستر يونايتد.

ويمر ريال مدريد، بفترة عصيبة، حيث فشل الفريق الملكي في الفوز، خلال آخر 4 مباريات في جميع المسابقات.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#جولين لوبيتيجي
#روبرتو مارتينيز
#ريال مدريد

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لاعب مانشستر يونايتد يصر على الرحيل
لاعب مانشستر يونايتد يصر على الرحيل

2018-10-20

هـ. أم الفحم يسحق هـ. آسي غلبواع بثلاثية
هـ. أم الفحم يسحق هـ. آسي غلبواع بثلاثية

2018-10-19

أبناء زلفة وهـ. باقة يفترقان بالتعادل
أبناء زلفة وهـ. باقة يفترقان بالتعادل

2018-10-19

الأكثر قراءة

الطيرة: قتيل في جريمة إطلاق نار

الطيرة: قتيل في جريمة إطلاق نار

2018-10-19
NSO وأخواتها: جريمة إسرائيل بحق العالم كله

NSO وأخواتها: جريمة إسرائيل بحق العالم كله

2018-10-19

"قنصلية الموت"... هذا ما حدث لجمال خاشقجي

2018-10-19
الجيش الإسرائيلي: مئات الجنود سيقتلون في حرب على غزة

الجيش الإسرائيلي: مئات الجنود سيقتلون في حرب على غزة

2018-10-19

"رويترز": الملك سلمان يدرس الحد من صلاحيات ولي العهد

2018-10-19