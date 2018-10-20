مدرب جديد لخلافة لوبيتيجي في ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، جولين لوبيتيجي، يعيش فترة عصيبة للغاية، وذلك بعد تعثر نتائج الفريق في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وقالت شبكة "Gol TV"، إن إدارة ريال مدريد تدرس اللجوء إلى روبرتو مارتينيز، المدير الفني الحالي للمنتخب البلجيكي، حال رحيل جولين لوبيتيجي عن الفريق الملكي.

وقاد الإسباني روبرتو مارتينيز، صاحب الـ45 عامًا، منتخب بلجيكا، لاحتلال المركز الثالث في مونديال روسيا.

وتولى مارتينيز، تدريب إيفرتون، خلال الفترة بين عامي 2013 و2016، واحتل المركز الخامس بجدول ترتيب البريمييرليغ، مع التوفيز خلال موسم 2013-2014، متقدمًا على توتنهام ومانشستر يونايتد.

ويمر ريال مدريد، بفترة عصيبة، حيث فشل الفريق الملكي في الفوز، خلال آخر 4 مباريات في جميع المسابقات.