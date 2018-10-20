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هل يستجيب مايويذر لدعوة محمدوف ومنازلته؟

تاريخ النشر: 20/10/2018 - 13:50

هل يستجيب مايويذر لدعوة محمدوف ومنازلته؟
محمدوف ومايويذر (أ ب)
عرب ٤٨

دعا بطل العالم للوزن الخفيف في منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نور محمدوف، نظيره الأميركي فلويد مايويذر لخوض نزال تاريخي، وهو ما تحمس له الأخير.

وبهذا الصدد، ذكر رئيس منظمة "UFC"، دانا وايت، إن البطل الأسطوري في الملاكمة، فلويد مايويذر، لم يتواصل مع منظمته لمنازلة الروسي محمدوف، ولهذا لا يمكن الحديث عن إمكانية إقامة نزال بين البطلين.

وصرح وايت "لا تعيروا اهتماما لكل هذا، أولا لم يتواصل معنا أحد من فريق مايويذر، ثانيا حبيب لديه عقد صالح مع UFC".

وجاءت دعوة محمدوف بعد تغلبه في النزال الذي جمعه بنظيره الإيرلندي ماكغريغور خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأميركية، وتتويجه بلقب بطل العالم للوزن الخفيف.

ورفع محمدوف عدد انتصاراته إلى 27 خلال مسيرته الاحترافية من دون تعرضه لأي خسارة، وهو يطمح إلى مواصلة هذا السجل على حساب مايويذر الذي خاض 50 نزالا في مسيرته الاحترافية بالملاكمة دون تعرضه لأي هزيمة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#حبيب نور محمدوف
#فلويد مايويذر
#نزال
#ملاكمة

من عرب 48

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