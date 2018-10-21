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مدرب مانشستر يونايتد مهدد بالعقوبة

تاريخ النشر: 21/10/2018 - 17:25

مدرب مانشستر يونايتد مهدد بالعقوبة
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أ ب)
عرب ٤٨

يواجه مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو، تهديدا بالعقوبة من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد شجاره مع مساعد مدرب تشيلسي، ماوريسيو ساري.

وأكدت صحيفة "ميرور" اليوم، أن الاتحاد الإنجليزي ينتظر تقرير حكم المباراة مايك دين، من أجل تحديد ما إذا كان مورينيو ومساعد ساري، ماركو إياني، يستحقان عقوبة على ما بدر منهما في مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وكان إياني قد قام ببعض الحركات الاستفزازية لمورينيو، عقب هدف التعادل لتشيلسي عن طريق روس باركلي، وهو ما جعل المدرب البرتغالي يحاول الاشتباك معه، قبل تدخل أفراد الجهاز الفني للفريقين.

وخرج مورينيو بعد المباراة، وأكد أن إياني اعتذر عن الواقعة، وكذلك المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

يذكر أن مورينيو يواجه الإيقاف من الاتحاد الإنجليزي، وذلك بسبب بعض الألفاظ غير اللائقة، عقب تحقيق الفوز على نيوكاسل في الأسبوع الثامن من الدوري.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#مانشستر يونايتد
#تشيلسي
#جوزيه مورينيو
#الاتحاد الإنجليزي
#الدوري الإنجليزي

من عرب 48

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