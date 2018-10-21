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مصير لوبيتيجي مع ريال مدريد على المحك

تاريخ النشر: 21/10/2018 - 12:35

مصير لوبيتيجي مع ريال مدريد على المحك
المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مصير مدرب ريال مدريد الإسباني، جولين لوبيتيجي، بات على المحك بعد الهزيمة التي مني بها أمس، السبت، في عقر داره أمام ليفانتي بالنتيجة 1-2، ضمن أحداث الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وحسبما أكد مصدر من داخل النادي الملكي، فقد اجتمع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، مع القائد سيرجيو راموس داخل غرف الملابس عقب نهاية اللقاء من أجل استعراض الموقف المتأزم للغاية الذي يعيشه الميرنغي حاليا.

وأشار المصدر إلى أن بيريز سينتظر لما بعد مواجهتي فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل، ثم "كلاسيكو الأرض" أمام برشلونة يوم الأحد المقبل، قبل أن يحدد المصير النهائي للوبيتيجي.

وبعدما نزل بيريز لغرف الملابس للشد من أزر اللاعبين عقب الخسارة، اجتمع رئيس النادي الملكي براموس للتحدث حول سلسلة النتائج السلبية خلال المباريات الـ4 السابقة بالدوري.

ولم يتذوق الريال طعم الانتصار خلال 5 مباريات متتالية، 4 في الليغا وواحدة في دوري الأبطال، بواقع 4 هزائم وتعادل.

ويعود الانتصار الأخير للفريق لـ22 أيلول/سبتمبر الماضي عندما فاز أمام جماهيره بهدف نظيف على إسبانيول.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#ريال مدريد
#جولين لوبيتيجي
#فلورنتينو بيريز
#ليفانتي

من عرب 48

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