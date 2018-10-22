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ريال مدريد يفكر في استعادة مورينيو

تاريخ النشر: 22/10/2018 - 09:00

ريال مدريد يفكر في استعادة مورينيو
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني يفكر في إمكانية إعادة المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، إلى استاد "سانتياغو برنابيو" خلال الفترة القادمة.

وبحسب ما نقله برنامج "El chiringuito" الإسباني الشهير، فإن إدارة ريال مدريد تنوي إقالة جولين لوبيتيجي مدرب الملكي الحالي، خلال الساعات المقبلة في ظل النتائج السيئة، مع تعيين سانتياغو سولاري مدرب الفريق الرديف بشكل مؤقت.

وأضاف أن إدارة ريال مدريد تنوي الانتظار حتى الصيف المقبل، قبل حسم موقف مورينيو من العودة إلى المرينغي مجددًا.

وتولى مورينيو قيادة ريال مدريد في الفترة بين 2010 و2013، وتوج معه بلقب الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.

يشار إلى أن مورينيو مهدد بالإقالة من تدريب مانشستر يونايتد، في ظل تراجع نتائج الشياطين الحمر هذا الموسم.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#ريال مدريد
#جوزيه مورينيو
#جولين لوبيتيجي

من عرب 48

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