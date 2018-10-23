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اليوم: مباريات الجولة 3 من مجموعات دوري الأبطال

تاريخ النشر: 23/10/2018 - 11:59

اليوم: مباريات الجولة 3 من مجموعات دوري الأبطال
جانب من تدريبات الفرق (أ ب)
عرب ٤٨

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:

المجموعة الخامسة

19:55 أيك أثينا (اليونان) – بايرن ميونخ (ألمانيا)

22:00 أياكس أمستردام (هولندا) – بنفيكا (البرتغال)

المجموعة السادسة

22:00 شاختار دونيتسك (أوكرانيا) – مانشستر سيتي (إنجلترا)

22:00 هوفينهايم (ألمانيا) – ليون (فرنسا)

المجموعة السابعة

22:00 روما (إيطاليا) – سسكا موسكو (روسيا)

22:00 ريال مدريد (إسبانيا) – فيكتوريا بلزن (التشيك)

المجموعة الثامنة

19:55 يونغ بويز (سويسرا) – فالنسيا (إسبانيا)

22:00 مانشستر يونايتد (إنجلترا) – يوفنتوس (إيطاليا)

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#دوري أبطال أوروبا
#دور المجموعات

اليوم: مباريات الجولة 3 من مجموعات دوري الأبطال

اليوم: مباريات الجولة 3 من مجموعات دوري الأبطال

من عرب 48

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