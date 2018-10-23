اليوم: مباريات الجولة 3 من مجموعات دوري الأبطال

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:

المجموعة الخامسة

19:55 أيك أثينا (اليونان) – بايرن ميونخ (ألمانيا)

22:00 أياكس أمستردام (هولندا) – بنفيكا (البرتغال)

المجموعة السادسة

22:00 شاختار دونيتسك (أوكرانيا) – مانشستر سيتي (إنجلترا)

22:00 هوفينهايم (ألمانيا) – ليون (فرنسا)

المجموعة السابعة

22:00 روما (إيطاليا) – سسكا موسكو (روسيا)

22:00 ريال مدريد (إسبانيا) – فيكتوريا بلزن (التشيك)

المجموعة الثامنة

19:55 يونغ بويز (سويسرا) – فالنسيا (إسبانيا)

22:00 مانشستر يونايتد (إنجلترا) – يوفنتوس (إيطاليا)