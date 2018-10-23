بايرن ميونخ يفوز على آيك أثينا بعقر داره

فاز فريق بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم، الثلاثاء، على مضيفه آيك أثينا بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفا الفريق البافاري كل من اللاعبين خافيير مارتينيز وروبرت ليفاندوفسكي.

وبهذا الفوز اعتلى بايرن ميونخ صدارة المجموعة الخامسة حاليا برصيد 7 نقاط، في حين بقي رصيد آيك أثينا خاليا من النقاط وهو يقبع بالمركز الأخير.

وبدأ بايرن المباراة بسيطرة كلية في ظل وضوح الخوف على أصحاب الأرض، لكن مرت الدقائق الـ10 الأولى دون خطورة حقيقية على المرميين.

وجاءت أولى المحاولات الخطيرة على مرمى آيك، بعد مرور 10 دقائق، بعدما حول ليفاندوفسكي عرضية من ركنية، برأسية تصدى لها باركاس، حارس الفريق اليوناني بسهولة.

واستمرت هيمنة الفريق البافاري على مجريات اللعب وشن بعض المحاولات على مرمى آيك، لكنها باءت جميعا بالفشل.

وكاد بايرن أن يتقدم بهدف أول بعدما ارتكب دفاع آيك هفوة قاتلة، استغلها تياغو ألكانتارا الذي استخلص الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يمررها لزميله ليفاندوفسكي، لكن الأخير أهدر فرصة التقدم.

وانتظر أصحاب الأرض مرور 28 دقيقة لتهديد مرمى مانويل نوير، بعدما حول بونسي كرة عرضية برأسه، لتذهب سهلة بين يدي الحارس الألماني.

ومع تواصل الكثافة الدفاعية لآيك، حاول خاميس رودريغيز البحث عن حلول أخرى بتسديدات بعيدة، لكن الحارس اليوناني تصدى لها بسهولة، قبل أن يكرر ليفاندوفسكي ما فعله الكولومبي، لتمر كرته فوق العارضة.

وفي الدقيقة 39، كاد سيرجي جنابري أن يسجل هدفًا رائعًا للفريق البافاري، بعدما راوغ مدافع آيك بمهارة عالية، قبل أن يسدد بيسراه، لكن كرته سكنت الشباك من الخارج.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، توغل آريين روبن من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، قبل أن يرسل عرضية أرضية خطيرة، كان لها دفاع آيك بالمرصاد، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف.

ولم يتغير السيناريو في بداية الشوط الثاني، بعدما واصل البايرن هيمنته وتحكمه بإيقاع المباراة، لتأتي أولى المحاولات البافارية من تسديدة ضعيفة بأقدام روبن، ذهبت إلى أحضان حارس أثينا.

وحملت الدقيقة 61 الخبر السار للبايرن، بعدما نجح خافي مارتينيز في تسجيل هدف التقدم للفريق البافاري بعد متابعة لكرة ارتدت من دفاع آيك، ليسددها بيسراه داخل الشباك.

ولم ينتظر كوفاتش وقتًا طويلًا بعد الهدف، ليجري أولى تغييراته بعد التقدم مباشرة، بإقحام ليون غوريتسكا بدلًا من رودريغيز.

ولم يكد آيك يستوعب صدمة الهدف الأول، حتى تمكن بايرن من مضاعفة النتيجة عن طريق ليفاندوفسكي، في الدقيقة 63، بعد جملة فنية رائعة، أنهاها المهاجم البولندي إلى داخل الشباك.

ولم تمر سوى دقيقتان حتى كاد ليفاندوفسكي أن يعزز من تقدم بايرن بهدف ثالث، لكن حارس آيك أمسك الكرة قبل تخطيها خط المرمى.

وقرر كوفاتش منح فرصة الظهور للمهاجم الألماني توماس مولر في آخر ربع ساعة، ليحل بدلًا من سيرجي جنابري، لتمر دقائق المباراة دون جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز بايرن ميونخ بهدفين دون رد.