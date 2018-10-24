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اليوم: مباريات الجولة 3 من مجموعات دوري أبطال أوروبا

تاريخ النشر: 24/10/2018 - 12:15

اليوم: مباريات الجولة 3 من مجموعات دوري أبطال أوروبا
جانب من تدريبات الفرق (أ ب)
عرب ٤٨

تستكمل في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستخوض الفرق المشاركة مبارياتها على النحو التالي:

المجموعة الأولى

19:55 كلوب بروج (بلجيكا) – موناكو (فرنسا)

22:00 بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

المجموعة الثانية

19:55 بي إس في آيندهوفن (هولندا) – توتنهام هوتسبير (إنجلترا)

22:00 برشلونة (إسبانيا) – إنتر ميلان (إيطاليا)

المجموعة الثالثة

22:00 ليفربول (إنجلترا) – النجم الأحمر (صربيا)

22:00 باريس سان جيرمان (فرنسا) – نابولي (إيطاليا)

المجموعة الرابعة

22:00 لوكوموتيف موسكو (روسيا) – بورتو (البرتغال)

22:00 غلطة سراي (تركيا) – شالكه 04 (ألمانيا)

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#دوري أبطال أوروبا
#دور المجموعات

اليوم: مباريات الجولة 3 من مجموعات دوري أبطال أوروبا

اليوم: مباريات الجولة 3 من مجموعات دوري أبطال أوروبا

من عرب 48

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