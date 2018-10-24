اليوم: مباريات الجولة 3 من مجموعات دوري أبطال أوروبا

تستكمل في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستخوض الفرق المشاركة مبارياتها على النحو التالي:

المجموعة الأولى

19:55 كلوب بروج (بلجيكا) – موناكو (فرنسا)

22:00 بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

المجموعة الثانية

19:55 بي إس في آيندهوفن (هولندا) – توتنهام هوتسبير (إنجلترا)

22:00 برشلونة (إسبانيا) – إنتر ميلان (إيطاليا)

المجموعة الثالثة

22:00 ليفربول (إنجلترا) – النجم الأحمر (صربيا)

22:00 باريس سان جيرمان (فرنسا) – نابولي (إيطاليا)

المجموعة الرابعة

22:00 لوكوموتيف موسكو (روسيا) – بورتو (البرتغال)

22:00 غلطة سراي (تركيا) – شالكه 04 (ألمانيا)