بالأرقام: برشلونة يتفوق بالكلاسيكو في الكامب نو

تجرى بعد غد، الأحد، مباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، وسط ترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة.

واحتضن ملعب كامب نو، معقل برشلونة، 80 مباراة في الكلاسيكو ضد الغريم ريال مدريد، وكان شاهدا على إحراز 231 هدفا في المواجهة الأهم عالميا، على مستوى الأندية.

وجاء الانتصار الأكبر للفريق الكاتالوني على أرضه بخماسية نظيفة قبل 8 سنوات، على ضيفه المدريدي، تكرارا للنتيجة التي انتهت بها موقعة كانون الثاني/يناير 1994، عندما أكرم البلوغرانا ضيفه بخماسية نظيفة، أيضا على كامب نو.

وأحرز برشلونة 136 هدفا في مرمى الريال، في تاريخ مواجهاته مع الملكي على الكامب نو، بينما استقبلت شباكه 95 هدفا.

وحقق الميرنغي الفوز على أصحاب الأرض، 21 مرة، وهو نصف عدد انتصارات أبناء كاتالونيا (42 مرة)، وتعادلا في 17 مناسبة، على الملعب ذاته.

وفي المقابل، تلقى البارسا خسارة مؤلمة هي الأكبر بين جماهيره، عندما سقط بنتيجة 5-1، أمام النادي العاصمي، في كانون الثاني/يناير 1963.

ورغم أن برشلونة استهل مواجهات الكلاسيكو على معقله الجديد حينئذ، بالخسارة في شباط/فبراير 1958، إلا أنه سرعان ما استعاد توازنه وفاز على الريال 4-0، في تشرين الأول/أكتوبر، من نفس العام، على كامب نو.

وسيسعى برشلونة للانتصار على الريال في كامب نو، بعدما فشل في تحقيق الفوز على أرضه بالكلاسيكو منذ آذار/مارس 2015.