ريال مدريد أمام محاولة أخيرة للتعاقد مع بوكيتينو

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني لا زال مهتما بالتعاقد مع مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ماوريسيو بوكيتينو.

وأشارت التقارير إلى أن "هناك توقعات برحيل مدرب الفريق الملكي جولين لوبيتيجي بعد مباراة الكلاسيكو، خصوصًا في حال الخسارة".

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ريال مدريد سيجري محاولة أخيرة للتعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تفضل التعاقد مع بوكيتينو، رغم الشائعات التي ربطت الميرنغي بالإيطالي أنطونيو كونتي خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يقوم الآن بمراجعة أخيرة لأوضاع الفريق، قبل اتخاذ قرار التعاقد مع مدرب جديد خلفًا لجولين لوبيتيجي.

وكان بوكيتينو هدفًا لريال مدريد في الصيف الماضي عندما أعلن الفرنسي زين الدين زيدان رحيله عن الفريق، لكن مدرب إسبانيول السابق كان قد وقع عقدًا جديدًا مع توتنهام لمدة 5 سنوات قادمة.

ويأمل ريال مدريد أن تكون نتيجة مباراة توتنهام الأخيرة بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل مع آيندهوفن، سببًا في موافقة رئيس النادي الإنجليزي على رحيل بوكيتينو.

واختتمت الصحيفة البريطانية بأن ريال مدريد مستعد لدفع 40 مليون جنيه إسترليني، من أجل الظفر بخدمات المدرب الأرجنتيني.