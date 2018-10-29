مدرب ريال مدريد يودع لاعبيه بعد الكلاسيكو

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد، جولين لوبيتيجي، بات قريبا من الرحيل في أعقاب الهزيمة القاسية التي تلقاها فريقه أمام برشلونة، أمس الأحد، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" إن المدرب الإسباني ودع اللاعبين بعد انتهاء المباراة في غرفة خلع الملابس، وقام بشكرهم على الفترة التي تولى فيها قيادة الميرنغي لمدة 4 أشهر ونصف.

وأقدم لوبيتيجي على ذلك في ظل اتجاه الإدارة لإقالته بسبب سوء النتائج خاصة بعد مباراة الأمس.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن واحد من سانتياجو سولاي مدرب الكاستيا، أو أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي السابق سيتولى المهمة خلفًا للوبيتيجي.