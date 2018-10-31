بايرن ميونخ يكشف مدة غياب ألكانتارا

أعلن فريق بايرن ميونخ الألماني عن حجم الإصابة التي تعرض لها لاعبه الإسباني، تياغو ألكانتارا، كما المدة التي سيغيب على أثرها.

وكان ألكانتارا قد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل الأيمن خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام رودينغ هاوسن، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس ألمانيا والتي فاز بها بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير.

وجاء في بيان النادي اليوم أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية للاعب صاحب الـ27 عاما، تبين أنه يعاني من تمزق في الأربطة الخارجية لقدمه اليمنى، وهو ما سيمنعه من المشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

كما قال البيان إن ألكانتارا من المنتظر أن يغيب عن بطل ألمانيا لعدة أسابيع مقبلة، لكنه لم يعلن المدة تحديدا.

ويعد لاعب وسط منتخب إسبانيا من القوام الأساسي في تشكيل "البافاري" تحت قيادة المدير الفني الكرواتي نيكو كوفاتش، وخاض 14 من 15 مباراة رسمية لعبها الفريق حتى الآن.

وبهذه الإصابة، ينضم تياغو إلى قائمة الغائبين عن البايرن بسبب الإصابات، وهي القائمة التي تضم الثلاثي الفرنسي كينغسلي كومان، ومواطنه كورينتين توليسو، بالإضافة إلى البرازيلي رافينيا.

وكان كومان قد غاب بسبب الإصابة عن المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم التي أقيمت في الفترة ما بين 14 حزيران/يونيو وحتى 15 تموز/يوليو الماضيين في روسيا، والتي توج بها منتخب فرنسا، بينما ساهم توليسو في هذا التتويج، لكنه تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته مع بايرن ميونيخ في الدوري أمام باير ليفركوزن منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وهي الإصابة التي تبين بعد ذلك أنها قطع في الرباط الصليبي.

وكان ألكانتارا قد تعرض لإصابة بشرخ في إصبع قدمه أيضا في شهر أيلول/سبتمبر، أبعدته عن الملاعب أسبوعين، ليغيب عن مباراة فريقه أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، لكنه عاد للمشاركة مطلع الشهر الحالي.