تشيلسي وتوتنهام وأرسنال تتأهل لدور الثمانية بالكأس

حقق فريق تشيلسي فوزا على فريق ديربي من الدرجة الثانية بالنتيجة 3 أهداف إلى 2، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، ليتأهل تشيلسي بهذا الفوز إلى دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

وأنضم توتنهام هوتسبير إلى تشيلسي بعدما هز سون هيونج-مين الشباك مرتين، ليفوز 3-1 على وست هام يونايتد، كما بلغ أرسنال الدور ذاته بتغلبه 2-1 على بلاكبول المنتمي للدرجة الثالثة في مباراة أنهاها كل فريق بعشرة لاعبين.

وفاز ميدلسبره المنافس في الدرجة الثانية 1-صفر على كريستال بالاس القادم من الدوري الممتاز، ليتفوق المدرب توني بوليس على فريقه السابق بفضل هدف من لويس وينج.

وشاهد لامبارد مدرب ديربي، الذي قضى 13 موسما ناجحا مع تشيلسي كلاعب، لاعبيه يقدمون أداء شجاعا ضد الفريق المنتمي للدوري الممتاز، إذ أدركوا التعادل مرتين بعد اهتزاز شباكهم بهدفين عكسيين.

وفشل المدافع فيكايو تومون، المعار من تشيلسي في إبعاد الكرة ليشاهدها وهي تصطدم بساقه الأخرى وتتهادى داخل مرماه بعد خمس دقائق من البداية.

وأدرك جاك ماريوت التعادل بعدما استفاد من انزلاق تيم كاهيل وسدد كرة منخفضة في الزاوية البعيدة، لكن ديربي تأخر مرة أخرى عندما حول ريتشارد كيوه تمريرة دافيدي زاباكوستا العرضية في شباكه.

ورفض ديربي الاستسلام وأعاد مارتن واجهورن الأمل له بإدراك التعادل، لكن سيسك فابريجاس هز الشباك من مدى قريب قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول ليجعل النتيجة 3-2 ، وسط غضب الفريق الزائر الذي شعر لاعبوه بوجود خطأ في بداية الهجمة.

وقال لامبارد الذي تفوق فريقه على مانشستر يونايتد في الدور السابق "أنا حزين، أعتقد أننا كنا نستحق التعادل بعد الفرص التي حصلنا عليها". وأضاف المدرب الذي تغنت الجماهير صاحبة الأرض باسمه خلال المباراة "أنا ممتن لجماهير تشيلسي، لا أملك سوى ذكريات رائعة في هذا المكان ووجهوا شكرهم لي بهذه الطريقة. أنا محظوظ لقضائي ليلة بهذا الشكل".

وأحرز سون هدفا في كل شوط في فوز توتنهام على وست هام، وأضاف فرناندو يورنتي الهدف الثالث بعدما قلص لوكاس بيريز الفارق بإستاد لندن. وأدخل توتنهام العديد من التغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام مانشستر سيتي في الدوري الممتاز بإستاد ويمبلي قبل 48 ساعة، لكنه تقدم بفارق هدفين عبر الكوري سون.

وافتتح سون التسجيل في الدقيقة 16 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة جيدة بقيادة كريستيان إريكسن وديلي آلي. وصنع آلي لاعب وسط إنجلترا الهدف الثاني لسون في الدقيقة 54.

وقلص البديل بيريز الفارق لوست هام بضربة رأس لكن المهاجم الإسباني يورنتي سدد كرة مباشرة في الشباك قبل 15 دقيقة من النهاية.

وتقدم أرسنال 2-صفر أمام بلاكبول بفضل هدفين من شتيفان ليختشتاينر في الشوط الأول وإميل سميث بعد خمس دقائق من الاستراحة. وطرد ماتيو الغندوزي لاعب أرسنال لحصوله على إنذارين في الدقيقة 56.

وقلص المدافع بودي أوكونور الفارق بضربة رأس في الدقيقة 65 ثم طُرد قبل ست دقائق من النهاية بعد تدخل ضد البديل بيير-إيمريك أوباميانج وصمد أرسنال ليبلغ دور الثمانية.