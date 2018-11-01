ميونيخ وسان بطرسبرغ.. أبرز المرشحين لاستضافة نهائي دوري الأبطال 2021

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، رغبة مدينتي ميونيخ وسان بطرسبرغ في استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الألماني والاتحاد الروسي أرسلا ما يفيد رغبة كل منهما في استضافة المباراة النهائية قبل الموعد النهائي للتقدم، يوم غد الجمعة، بينما لم يتقدم أي اتحاد آخر.

وترغب أيضا مدن فيينا وتفليس وأشبيلية في استضافة نهائي الدوري الأوروبي في العام ذاته، فيما تريد براغ وغوتنبرغ (السويد) استضافة نهائي دوري الأبطال للسيدات.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن الرغبة في الاستضافة تختلف عن العرض الرسمي الذي يجب تقديمه في ملف كامل بحلول 15 شباط/ فبراير لكن لا يحق لأي اتحاد لم يظهر رغبته في الاستضافة في التقدم بملف رسمي.

وستعلن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المدن الفائزة في أيار/ مايو أو حزيران/ يونيو من العام المقبل.