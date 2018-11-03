بايرن ميونخ يقع بفخ التعادل أمام فرايبورغ

وقع فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل أمام فرايبورغ بعدما افترقا بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأحرز هدف بايرن ميونخ اللاعب سيرج غنابري، وفي المقابل سجل هدف فرايبورغ اللاعب لوكاس هولير.

وبهذا التعادل رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 20 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد فرايبورغ 13 نقطة وهو يحتل المركز العاشر.

وهيمن بايرن على المباراة منذ إطلاق صافرة البدء، وشن لاعبوه العديد من الهجمات، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر.

وتنوعت هجمات الفريق البافاري، حيث اتضح اعتماد كوفاتش على التوغلات من الأطراف، عبر آريين روبن من اليمين، وسيرجي غنابري وخاميس رودريغيز من الجهة اليسرى.

رغم المحاولات المستمرة من لاعبي بايرن للتقدم بهدف مبكر، إلا أن الصلابة الدفاعية لفرايبورغ، حالت دون تحقيق الهدف.

وكان ليفاندوفسكي على مقربة من هز شباك الضيوف، في الدقيقة 26، بعدما انفرد بالحارس أليكسندر شفولو، لكنه سددها في قدم الأخير، لتضيع فرصة التقدم على أصحاب الأرض.

وشهدت الدقيقة 34 فرصة تهديفية أخرى للبايرن، بعدما مرر رودريغيز كرة برأسه إلى روبن، الذي وجهها بضربة مزدوجة، أبعدها حارس فرايبورغ عن مرماه ببراعة.

وهدأ إيقاع المباراة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واختلف حال البايرن مع بداية الشوط الثاني، حيث غابت عنه الشراسة الهجومية في الدقائق الأول، بخلاف ما حدث في بداية المباراة.

وفي الدقيقة 54، باغت فرايبورغ أصحاب الأرض بهدف مفاجئ من ضربة رأسية، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وجاء الرد سريعًا من الفريق البافاري، بعد 3 دقائق، من تسديدة رودريغيز داخل منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بالمدافع لتذهب إلى ركنية.

وطالب لاعبو بايرن حكم المباراة بالاحتكام إلى تقنية الفيديو، بعدما لمست الكرة يد مدافع فرايبورغ، قبل وصول الكرة إلى خاميس، لكنها وقفت في صف الضيوف، بعدما اتضح عدم تعمد اللاعب إيقاف الكرة بيده.

ولاحظ كوفاتش حاجة فريقه لتنشيط الناحية الهجومية، فلجأ لإقحام فرانك ريبيري بدلًا من روبن، قبل أن يدفع بتوماس مولر، بديلًا لرودريغيز.

واستطاع غنابري مباغتة الضيوف، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد أرضية زاحفة، سكنت شباك حارس فرايبورغ، متقدمًا للفريق البافاري بالهدف الأول، في الدقيقة 80.

هدف بايرن دفع فرايبورغ للبحث عن معادلة النتيجة، حيث هدد مرمى الحارس مانويل نوير ببعض الفرص، حتى نجح لوكاس هولير في إدراك التعادل، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة واحدة، لتنتهي المباراة بالتعادل (1-1).