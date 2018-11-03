قمة آرسنال وليفربول تنتهي بالتعادل

انتهت مباراة القمة بين فريقي آرسنال وليفربول بالتعادل بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف ليفربول اللاعب جيمس ميلنر، وفي المقابل سجل هدف آرسنال اللاعب ألكسندر لاكازيتي.

وبهذا التعادل رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 27 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد آرسنال 23 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

وجاءت الفرصة الخطيرة الأولى في المباراة في الدقيقة الرابعة، عندما انطلق كولاسيناتش من الناحية اليسرى ليرسل كرة غمزها المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لكنّ حارس ليفربول أليسون بيكر تصدّى لها، وبعدها بعشر دقائق أصاب مهاجم آرسنال بيير إيميريك أوباميانغ الشباك الجانبية اثر تمريرة من تشاكا، ورفع المهاجم الغابوني عرضية على رأس الأرميني هنريك مخيتريان الذي استغل خروج أليسون الخاطئ من مرماه لكن الكرة مرت بجانب القائم في الدقيقة 16، ثم ارتطمت كرة مهاجم ليفربول روبرتو فرمينو بإطار المرمى قبل أن يكملها السنغالي ساديو ماني في الشباك بيد أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 18.

في الدقيقة 23، اقترب من ليفربول من التسجيل بعدما رفع النجم المصري محمّد صلاح الكرة داخل منطقة الجزاء إلى زميله المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لكن حارس أرسنال بيرند لينو أنقذ الموقف، وعلت رأسية من أوباميانغ عارضة ليفربول، قبل أن يلغي الحكم هدفا ثانيا وهذه المرة لأرسنال في الدقيقة 40، بحجة تسلّل صانع الهدف شكودران موستافي، ثم نفّذ ميلنر ركلة حرّة نحو منطقة جزاء أرسنال ارتقى لها فان دايك برأسه لحظة خروج الحارس من مرماه، لكن الكرة ارتطمت بالقائم.

وتوصلت عمليّات تبادل الهجمات بين الفريقين في بداية الشوط الثاني، ليفتتح ليفربول التسجيل بالدقيقة 61، بعدما مر ماني من الناحية اليسرى ليحوّل كرة أمام المرمى أبعدها لينو لتصل إلى المندفع ميلنر الذي سدّدها بعنف في الشباك، وأجرى أرسنال تبديله الأوّل بإشراك أيوبي مكان مخيتريان، وانطلق صلاح بهجمة خطيرة من الناحية اليسرى قبل أن يرسل كرة حاول ماني إكمالها في الشباك دون أن يلحق بها بالدقيقة 69.

ودخل أرون رامزي تشكيلة أرسنال بدلا من أوباميانغ، وأنقذ لينو مرمى أرسنال من رأسية خطيرة لفان دايك في الدقيقة 74، وأراد كلوب إنعاش هجوم ليفربول لإخراج غير الموفق روبرتو فرمينو وإشراك السويسري شيردان شاكيري، بيد أن آرسنال عادل النتيجة في الدقيقة 83، عبر لاكازيت الذي تلقّى تمريرة أيوبي ويحاول تخطّي أليسون، لكن الحارس ضيّق عليه الزاوية، ليستدير المهاجم الفرنسي حول نفسه ويحوّل الكرة نحو القائم البعيد، وأهدر لاعب أرسنال هكتور بيليرين فرصة تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 87 عندما سدّد كرة من موقف مريح ابتعدت قليلا عن الزاوية العليا اليسرى لمرمى ليفربول.