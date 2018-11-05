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بسبب تهديده: شاكيري سيغيب عن مباراة ليفربول في صربيا

تاريخ النشر: 05/11/2018 - 23:17

بسبب تهديده: شاكيري سيغيب عن مباراة ليفربول في صربيا
النجم السويسري شيردان شاكيري (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن استبعاد لاعبه السويسري شيردان شاكيري من قائمة فريقه التي سافرت إلى صربيا لمواجهة النجم الأحمر، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأتي غياب شاكيري عن مباراة فريقه المقررة غدا، الثلاثاء، بسبب تهديدات الجماهير الصربية بوجود استقبال عنيف ضد النجم السويسري.

وهددت جماهير الفريق الصربي، بالهجوم ضد شاكيري، صاحب الأصول الألبانية، بسبب الصراع السياسي بين البلدين، والذي تدخل فيه اللاعب في مونديال روسيا، بطريقة مستفزة بعد هدفه في صربيا.

وقال كلوب عن إبعاد شاكيري "لقد سمعنا وقرأنا عن الاستقبال الذي يتم تحضيره لشاكيري، ليس لدينا أي علم بما يحدث".

وتابع كلوب "نريد الذهاب هناك والتركيز فقط على كرة القدم، لا نريد الحديث عن أي شيء آخر".

وشهدت قائمة الريدز، تواجد النجم الغيني نابي كيتا والمدافع الكرواتي ديان لوفرين، مع استبعاد جوردان هندرسون بسبب الإصابة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#ليفربول
#شيردان شاكيري
#النجم الأحمر
#صربيا
#سويسرا
#دوري أبطال أوروبا

من عرب 48

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