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كريستيانو يفتقد للعب بجوار هذا اللاعب!

تاريخ النشر: 05/11/2018 - 18:00

كريستيانو يفتقد للعب بجوار هذا اللاعب!
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن افتقاده للعب بجوار النجم الإنجليزي، واين روني، مهاجم فريق دي سي يونايتد الأميركي.

وذكر كريستيانو في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو"، أنه "لدي ذكريات رائعة معه، إنه فتى رائع وعظيم، عندما انضممت إلى مانشستر يونايتد كان ملك إنجلترا".

وأضاف "كنت أدعوه بيني وبين زملائي بلقب (بيتبول)، أتذكر عندما كان يخسر الكرة يكون قويًا، يسدد بقوة ويسجل العديد من الأهداف".

وأتم "أنا أفتقد اللعب معه، ربما قد نلعب معًا من جديد في يوم من الأيام".

ولعب الثنائي رونالدو وروني، في صفوف مانشستر يونايتد سويًا، لفترة وصلت إلى 5 سنوات.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#كريستيانو رونالدو
#واين روني
#مانشستر يونايتد

من عرب 48

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