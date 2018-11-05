يوفنتوس يفقد سلاحين مهمين أمام مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي سيفقد عنصرين مهمين في مواجهة نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعاني يوفنتوس من بعض الإصابات في صفوفه، بعدما تجددت إصابة ماريو ماندزوكيتش في الكاحل، ومن الصعب لحاقه بموقعة الشياطين الحمر.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن البرازيلي دوغلاس كوستا، خرج مصابًا خلال مواجهة كالياري، السبت، بالدوري الإيطالي، وخضع لاختبارات صباح أمس، مشيرا إلى أنه يعاني من إصابة عضلية.

وأضاف أن كوستا لن يتعافى من الإصابة قبل لقاء مانشستر يونايتد، ليكون على ماسيمليانو أليغري، مدرب الفريق، التعامل مع المباراة بدون نجمه البرازيلي.