اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات دوري الأبطال

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:
المجموعة الأولى
19:55 موناكو (فرنسا) – كلوب بروج (بلجيكا)
22:00 أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا)
المجموعة الثانية
22:00 إنتر ميلان (إيطاليا) – برشلونة (إسبانيا)
22:00 توتنهام هوتسبير (إنجلترا) – بي إس في آيندهوفن (هولندا)
المجموعة الثالثة
19:55 النجم الأحمر (صربيا) – ليفربول (إنجلترا)
22:00 نابولي (إيطاليا) – باريس سان جيرمان (فرنسا)
المجموعة الرابعة
22:00 شالكه 04 (ألمانيا) – غلطة سراي (تركيا)
22:00 بورتو (البرتغال) – لوكوموتيف موسكو (روسيا)
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