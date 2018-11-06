اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات دوري الأبطال

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:

المجموعة الأولى

19:55 موناكو (فرنسا) – كلوب بروج (بلجيكا)

22:00 أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

المجموعة الثانية

22:00 إنتر ميلان (إيطاليا) – برشلونة (إسبانيا)

22:00 توتنهام هوتسبير (إنجلترا) – بي إس في آيندهوفن (هولندا)

المجموعة الثالثة

19:55 النجم الأحمر (صربيا) – ليفربول (إنجلترا)

22:00 نابولي (إيطاليا) – باريس سان جيرمان (فرنسا)

المجموعة الرابعة

22:00 شالكه 04 (ألمانيا) – غلطة سراي (تركيا)

22:00 بورتو (البرتغال) – لوكوموتيف موسكو (روسيا)