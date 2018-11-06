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اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات دوري الأبطال

تاريخ النشر: 06/11/2018 - 11:51

اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات دوري الأبطال
جانب من تدريبات الفرق (أ ب)
عرب ٤٨

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:

المجموعة الأولى

19:55 موناكو (فرنسا) – كلوب بروج (بلجيكا)

22:00 أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

المجموعة الثانية

22:00 إنتر ميلان (إيطاليا) – برشلونة (إسبانيا)

22:00 توتنهام هوتسبير (إنجلترا) – بي إس في آيندهوفن (هولندا)

المجموعة الثالثة

19:55 النجم الأحمر (صربيا) – ليفربول (إنجلترا)

22:00 نابولي (إيطاليا) – باريس سان جيرمان (فرنسا)

المجموعة الرابعة

22:00 شالكه 04 (ألمانيا) – غلطة سراي (تركيا)

22:00 بورتو (البرتغال) – لوكوموتيف موسكو (روسيا)

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#دوري أبطال أوروبا
#دور المجموعات
#إنتر ميلان
#برشلونة
#ليفربول
#باريس سان جيرمان
#أتلتيكو مدريد

اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات دوري الأبطال

اليوم: مباريات الجولة 4 من مجموعات دوري الأبطال

من عرب 48

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