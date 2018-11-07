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إنتر ميلان يُحبط برشلونة بتعادُل قاتل

تاريخ النشر: 07/11/2018 - 01:47

إنتر ميلان يُحبط برشلونة بتعادُل قاتل
من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨/ رويترز

تمكّن فريق إنتر ميلان الإيطالي، من انتزاع نقطة ثمينة من فريق برشلونة الإسباني، بعد تعادُل الفريقين بهدف لكل منهما، في مُباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا. 

ولم يمنع التعادل، تأهل برشلونة لدور الستة عشر في بعدما تعادل 1-1 مع مستضيفه إنترناسيونالي الذي سجل له ماورو إيكاردي هدفا متأخرا وضع به حدا لمسيرة العملاق الكتالوني المثالية في البطولة هذا الموسم.

وأحرز البرازيلي مالكوم هدف التقدم لبرشلونة بعد أن نزل بديلا، وردّ عليه لاعب الفريق الإيطالي، إيكاردي، الذي لعب في فئات الناشئين في برشلونة سابقا، إذ أحرز إيكاردي الهدف في الدقيقة 87 ليعادل النتيجة.

من المباراة (أ ب)

ولا يزال برشلونة يفتقد ليونيل ميسي المصاب لكنه كان الطرف الأفضل في معظم فترات المباراة التي زادت إثارة في الدقائق العشر الأخيرة باستاد سان سيرو الممتلئ بجماهير متحسمة.

ويتصدر برشلونة المجموعة الثانية بعشر نقاط بعد أربع مباريات ويحتل الإنتر المركز الثاني بسبع نقاط بينما يأتي توتنهام هوتسبير في المركز الثالث بأربع نقاط ويتذيل أيندهوفن الترتيب بنقطة واحدة وودع البطولة.

يُذكرُ أن برشلونة، كان  في طريقه لأول انتصار في إيطاليا منذ فوزه على ميلان، في ملعب سان سيرو في  تشرين الثاني 2011، وهو ما كان سيجعله يضمن أيضا صدارة المجموعة، لكن إيكاردي الحاسم كانت له الكلمة الأخيرة ضد النادي الذي تركه يرحل وهو ناشئ.

 

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#دوري أبطال أوروبا
#إنتر ميلان
#برشلونة

من عرب 48

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