  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

التعادُل سيد الموقف بين نابولي وسان جيرمان 

تاريخ النشر: 07/11/2018 - 01:03

التعادُل سيد الموقف بين نابولي وسان جيرمان 
من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

تعادلَ فريق نابولي الإيطالي، مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الثلاثاء، في مُباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا، بنتيجة هدف لكل منهما.

 من المباراة (أ ب)

وجاء هدف نابولي، من ضربة جزاء في الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 63، عن طريق مهاجمه لورينتسو إنسيني، ليلغي تقدم خوان بيرنات، لباريس سان جيرمان.

وشهد الشوط الأول سيطرة للفريق الباريسي، ومرر كيليان مبابي الكرة إلى بيرنات ليسجل من مسافة قريبة بعد أن هرب من الرقابة قبل انتهاء الشوط الأول بلحظات. 

من المباراة (أ ب)

ويتساوى ليفربول ونابولي برصيد ست نقاط. من أربع مباريات مقابل خمس نقاط لسان جيرمان وأربع نقاط للمتذيل ريد ستار. 

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#نابولي
#سان جيرمان
#دوري الأبطال

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إنتر ميلان يُحبط برشلونة بتعادُل قاتل
إنتر ميلان يُحبط برشلونة بتعادُل قاتل

2018-11-07

أتلتيكو مدريد يثأر لهزيمته ويُنهي سلسلة فوز دورتموند
أتلتيكو مدريد يثأر لهزيمته ويُنهي سلسلة فوز دورتموند

2018-11-07

ريد ستارك يُفاجئ ليفربول ويُسقطه بهدفيْن دون مُقابل
ريد ستارك يُفاجئ ليفربول ويُسقطه بهدفيْن دون مُقابل

2018-11-06

الأكثر قراءة

القُدس: رفضُ الصلاة على أحد المُتوفّين بحادث سير لتورّطه بتسريبِ عقار

القُدس: رفضُ الصلاة على أحد المُتوفّين بحادث سير لتورّطه بتسريبِ عقار

2018-11-05
السعودية تضع شروطا تعجيزية أمام حجاج ومعتمري 48

السعودية تضع شروطا تعجيزية أمام حجاج ومعتمري 48

2018-11-05
إضراب عام في البلاد الأربعاء: ما المرافق التي يشملها؟

إضراب عام في البلاد الأربعاء: ما المرافق التي يشملها؟

2018-11-05
تعرّف على شجرة العائلة المالكة السعودية

تعرّف على شجرة العائلة المالكة السعودية

2018-11-05
الجش: جولة ثانية بين إلياس إلياس وعلم علم

الجش: جولة ثانية بين إلياس إلياس وعلم علم

2018-11-05