التعادُل سيد الموقف بين نابولي وسان جيرمان 

تعادلَ فريق نابولي الإيطالي، مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الثلاثاء، في مُباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا، بنتيجة هدف لكل منهما.

من المباراة (أ ب)

وجاء هدف نابولي، من ضربة جزاء في الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 63، عن طريق مهاجمه لورينتسو إنسيني، ليلغي تقدم خوان بيرنات، لباريس سان جيرمان.

وشهد الشوط الأول سيطرة للفريق الباريسي، ومرر كيليان مبابي الكرة إلى بيرنات ليسجل من مسافة قريبة بعد أن هرب من الرقابة قبل انتهاء الشوط الأول بلحظات.

من المباراة (أ ب)

ويتساوى ليفربول ونابولي برصيد ست نقاط. من أربع مباريات مقابل خمس نقاط لسان جيرمان وأربع نقاط للمتذيل ريد ستار.