روما يتخطى سسكا موسكو بهدفين لهدف

تخطى فريق روما الإيطالي نظيره سسكا موسكو الروسي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا روما كل من اللاعبين كوستاس مانولاس ولورينزو بيليغريني، وفي المقابل سجل هدف سسكا موسكو الوحيد اللاعب أرنور سيغوردسون.

وبهذا الفوز رفع روما رصيده من النقاط إلى 9 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة السابعة، في حين تجمد رصيد سسكا موسكو عند 4 نقاط وهو يحتل المركز الثالث.

وعلى ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو، لم يمهل الفريق الإيطالي أي فرصة لأصحاب الأرض لالتقاط الأنفاس، وتقدم بهدف مبكر بعد 4 دقائق برأس مدافعه اليوناني كونستانتينوس مانولاس، الذي ارتقى فوق الجميع وحول ركنية لورينزو بيليغريني داخل الشباك، مستغلا الخروج الخاطئ للحارس إيغور أكينفيف.

وفي الشوط الثاني، أدرك فريق الجيش الروسي التعادل في الدقيقة 51، عن طريق لاعب الوسط الآيسلندي الشاب أرنور سيغرذسون الذي توغل داخل المنطقة سم سدد كرة على يسار السويدي روبن أولسن.

وفي الدقيقة 56، لعب الفريق الروسي منقوصا، بعد طرد المدافع الآيسلندي هورور ماغنوسون، ببطاقة صفراء ثانية.

واستغل روما هذا النقص ليستعيد المقدمة مجددا، بهدف ثاني في الدقيقة 59، بقدم بيليغريني، مستغلا تمريرة بينية ذكية من المهاجم البوسني إيدين دجيكو، لينفرد بالحارس أكينفيف، ويسدد الكرة من بين يديه داخل الشباك.

ويأتي هذا الانتصار، ليمسح أحزان "الجيالوروسي" المحلية، بعد أن فشل الفريق في تحقيق أي انتصار على مدار الجولات الثلاث الماضية، تعادلين وخسارة.