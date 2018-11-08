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برشلونة: غياب ديمبلي سببه التهاب في المعدة

تاريخ النشر: 08/11/2018 - 16:53

برشلونة: غياب ديمبلي سببه التهاب في المعدة
عثمان ديمبلي (أ ف ب)
عرب ٤٨

أعلن نادي برشلونة غياب الفرنسي، عثمان ، عن مران الفريق صباح اليوم، الخميس، ضمن التحضيرات لمواجهة نادي ريال بيتيس، في الجولة الـ12 في الليغا، يوم الأحد المقبل.

وكتب برشلونة تغريدة على حسابه في "تويتر" أن ديمبلي غاب بسبب التهاب في المعدة.

وشارك ليونيل ميسي وأومتيتي مع المجموعة بشكل طبيعي، وتواجد الثلاثي تشومي وريكي بويغ وميراندا من الفريق الرديف في المران.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة حامل اللقب يعتلي صدارة ترتيب الليغا برصيد 24 نقطة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#برشلونة
#ديمبلي
#ميسي
#أومتيتي
#رياضة عالمية
#كرة قدم

من عرب 48

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