برشلونة: غياب ديمبلي سببه التهاب في المعدة

أعلن نادي برشلونة غياب الفرنسي، عثمان ، عن مران الفريق صباح اليوم، الخميس، ضمن التحضيرات لمواجهة نادي ريال بيتيس، في الجولة الـ12 في الليغا، يوم الأحد المقبل.

وكتب برشلونة تغريدة على حسابه في "تويتر" أن ديمبلي غاب بسبب التهاب في المعدة.

وشارك ليونيل ميسي وأومتيتي مع المجموعة بشكل طبيعي، وتواجد الثلاثي تشومي وريكي بويغ وميراندا من الفريق الرديف في المران.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة حامل اللقب يعتلي صدارة ترتيب الليغا برصيد 24 نقطة.