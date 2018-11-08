رونالد لا يحضر دوليًا!

سيغيب الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال وأكثر لاعبي بلاده خوضا للمباريات الدولية، النجم كريستيانو رونالدو، مرة أخرى عن مباراة دولية لمنتخب بلاده، بعدما أعلن المدرب فرناندو سانتوس التشكيلة لخوض مباراتين في دوري الأمم، اليوم الخميس.

وسبق أن استبعد سانتوس المهاجم رونالدو من تشكيلة البرتغال في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر، وقال إن القرار جاء بالاتفاق مع اللاعب البالغ عمره 33 عاما، في ظل استمرار تأقلمه مع الانتقال من ريال مدريد إلى يوفنتوس.

وقال سانتوس، في إشارة إلى حفل مجلة "فرانس فوتبول" السنوي، لأفضل لاعب في العالم، "الشيء الوحيد الذي سأقوله عن رونالدو إني أتمنى فوزه بجائزة الكرة الذهبية، إنه يستحقها وسيكون من الظلم ألا يفوز بها".

وستحل البرتغال ضيفة على إيطاليا يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ثم ستلعب على أرضها أمام بولندا، بعدها بثلاثة أيام.

ولم يذكر سانتوس ما إذا كان رونالدو، الذي لعب مع البرتغال لآخر مرة في كأس العالم في روسيا، سيتم استدعاؤه في المباريات المقبلة في آذار/ مارس المقبل.

وأضاف "الأمر لا يتعلق برونالدو، ولقد قلت إنه لم يتم استبعاد أي لاعب. الأمر لا يستحق أن يتسبب في ضجة كبيرة، سيخبرنا المستقبل فقط ماذا سيحدث. لا أعرف ما سيحدث من الآن وحتى آذار/ مارس المقبل. سيحدث تطور طبيعي... ليس لدي موهبة تخمين ما سيحدث في المستقبل".

واستدعى سانتوس أربعة لاعبين فازوا ببطولة أوروبا 2016 وغابوا عن التشكيلة في المرة الماضية، وهم رفائيل جيريرو وجوزيه فونتي وأندريه جوميز وجواو ماريو.

وتتصدر البرتغال المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط من مباراتين، ويعني التعادل مع إيطاليا عبور الفريق إلى الدور قبل النهائي.