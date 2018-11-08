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مانشستر يونايتد يزيد إغراءاته لمارسيال

تاريخ النشر: 08/11/2018 - 17:07

مانشستر يونايتد يزيد إغراءاته لمارسيال
أنتوني مارسيال (أ ب)
عرب ٤٨

يسعى نادي مانشستر يونايتد جاهدا في محاولاته وإغراءاته للحفاظ على نجمه الفرنسي، أنتوني مارسيال، في أعقاب تألقه المميز في الآونة الأخيرة.

وقالت صحيفة "ذا صن" في تقرير نشرته اليوم، الخميس، إن مانشستر يونايتد سيقد عرضا جديدا لمارسيال، من أجل إقناعه بالبقاء في ملعب "أولد ترافورد"، خصوصا أن عقده سينتهي الصيف المقبل، ويتضمن بندا يسمح للنادي بتمديد العقد لمدة موسم إضافي.

وأكدت الصحيفة أن النادي عرض على نجمه الفرنسي الحصول على 190 ألف إسترليني في الأسبوع الواحد، لمدة 5 أعوام، ليصل إجمالي ما سيحصل عليه اللاعب إلى 45 مليون إسترليني تشمل الحوافز.

وكان مانشستر يونايتد قدم عرضا لمارسيال يحصل من خلاله على 160 ألف إسترليني في الأسبوع الواحد، وهو ما رفضه النجم الفرنسي.

يذكر أن مارسيال يتألق في الفترة الأخيرة مع مانشستر يونايتد، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية أبرزها "يوفنتوس".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#مانشستر يونايتد
#مارسيال
#كرة قدم
#رياضة عالمية

من عرب 48

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