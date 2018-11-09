ما خيارات مدرب برشلونة لتعويض غياب كوتينيو؟

يفتقد فريق برشلونة الإسباني للاعبه البرازيلي، فيليب كوتينيو، لمدة لا تقل عن أسبوعين بعد تعرضه لإصابة في عضلات فخذ ساقه اليسرى خلال مواجهة إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وسيتيح غياب كوتينيو عن مباراة ريال بيتيس التي ستقام بعد غد، الأحد، إلى لجوء مدرب الفريق الكاتالوني، إرنستو فالفيردي، لعدد من الخيارات التي قد تعوض غياب كوتينيو.

وتُعد أحد أهم الخيارات التي قد يلجأ لها فالفيردي اللعب بالأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكاتالوني، ولويس سواريز، مهاجم الفريق، والفرنسي عثمان ديمبلي، جناح الفريق، كخط أمامي في مباراة ريال بيتيس المقبلة، ولكن هذا الخيار سيعتمد على مدى استعداد "ليو"، والذي كان قد تعرض للإصابة بمرفق يده اليمنى في مباراة إشبيلية وابتعد عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، للعودة والمشاركة رفقة زملائه.

وعلى الرغم من أن هذا الخيار هو الأرجح، إلا إنه يجب الانتظار ورؤية ماذا سيحدث، إذ إن هذا الخيار سيعتمد على شيئين هامين، أحدهما منح تصريح طبي لقائد برشلونة يتيح له العودة والمشاركة في مباراة الأحد المقبل، وثانيهما زيادة معدل ثقة فالفيردي في عثمان ديمبلي فيما يتعلق بقيامه بالمهام الدفاعية الموكلة له.

وفي حالة عدم جاهزية ميسي، وعدم رغبة فالفيردي في الاعتماد على جناح فرنسا، فإن الخيار الأقرب سيكون إشراك البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، والذي عاد وسجل هدف في مرمى "النيراتزوري"، ومواطنه رافينيا ألكانتارا، والذي اعتاد على المشاركة بعد تعرض ميسي للإصابة، في مباراة "الليغا" المقبلة.

يُذكر أن برشلونة يمر بحالة فنية وبدنية جيدة، إذ تمكن الفريق من تحقيق نتائج إيجابية في مبارياته السابقة، حيث تمكن من الفوز على ريال مدريد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني، ثم بعد ذلك أطاح بفريق رايو فاليكانو بثلاثة أهداف لهدفين متصدرًا بذلك جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، هذا بالإضافة إلى تعادله مع انتر ميلان في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي محتلًا بذلك صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط.