الترجي بطلا لأفريقيا على حساب الأهلي المصري

حصد فريق الترجي التونسي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على ضيفه الأهلي المصري بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي استضافها على ملعب "رادس" في إياب نهائي البطولة.

ويعتبر هذا اللقب الثالث للترجي في تاريخه.

وكانت مباراة الذهاب قد أسفرت عن فوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف لنظيره الترجي على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، كما هزم الترجي في آخر 4 مباريات خاضها الفريقان على ملعب رادس قبل هذه المواجهة.

وهذا إلى جانب اقتناص المارد الأحمر للقب الأفريقي من نفس الملعب عام 202 على حساب فريق باب سويقة.

وأحرز ثلاثية الفريق التونسي كل من اللاعبين سعد بقير (هدفان) وأنيس البدري.

وكانت المباراة حماسية منذ الدقيقة الأولى، بينما نجح الأهلي في غلق مناطق الدفاع، أمام تحركات لاعبي الترجي.

ونال الإيفواري فوسيني كوليبالي لاعب الترجي، ووليد سليمان لاعب الأهلي، إنذارا للخشونة.

وأبعد عمرو السولية كرة عرضية خطيرة، من أنيس البدري، لاعب الترجي، قبل أن يسجل سعد بقير هدف التقدم لأصحاب الأرض، في الدقيقة 45+1، بعد تبادل التمرير مع أنيس البدري، ليصوب الأول الكرة في المرمى، على يمين الحارس محمد الشناوي.

وبدأ الترجي بضغط هجومي في الشوط الثاني، ليحرز سعد بقير في الدقيقة 54، هدف التعزيز لفريقه، من هجمة منظمة، حيث أرسل سامح الدربالي له كرة عرضية، ليودعها برأسه في الشباك.

وأبعد دفاع الترجي تمريرة بينية، من وليد سليمان لإسلام محارب، قبل أن يرد البدري بتسديدة رائعة، علت العارضة.

وأشرك معين الشعباني، المدير الفني للترجي، اللاعب حسين الربيع على حساب سعد بقير، في الدقيقة 61، بسبب الإصابة.

وهذا بينما دفع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي، باللاعب كريم وليد "نيدفيد"، بدلا من ميدو جابر، بجانب مشاركة صلاح محسن بدلا من محمد هاني.

وسيطر الأهلي على منطقة الوسط، مع تراجع دفاعي للاعبي الترجي.

وأجرى مدرب الترجي ثاني تغييراته، بعد إصابة طه الخنيسي، وشارك على حسابه بلال الماجري، في الدقيقة 69.

وألقى كارتيرون بآخر أوراقه، في الدقيقة 75، بإشراك أحمد حمودي على حساب عمرو السولية.

وفي المقابل، دفع الشعباني بمحمد أمين المسكيني، على حساب يوسف البلايلي، في الدقيقة 80.

ورغم سيطرة الأهلي على منطقة الوسط، إلا أنه افتقد تماما الفاعلية، قبل أن يحرز أنيس البدري هدفا ثالثا، في شباك الضيوف من تسديدة صاروخية، بالدقيقة 86.

وأبعد سعد سمير كرة خطيرة للترجي، كما أبعد الدفاع التونسي فرصة للفريق المصري، بعد ارتباك الحارس معز بن شريفية.

ونال بلال الماجري إنذارًا لإضاعة الوقت، قبل انتهاء اللقاء بفوز فريقه (3-0)، وتتويجه بطلًا لإفريقيا.