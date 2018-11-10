ريال مدريد يحدد مصير مدربه سولاري

أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب سانتياغو سولاري يواصل مهام عمله كمدير فني مؤقت لريال مدريد، بعد إقالة جولين لوبيتيجي على خلفية النتائج السيئة التي حققها مع الفريق.

وبحسب ما نقلته إذاعة "كادينا سير" فإنه في حال اتجاه الإدارة للإبقاء على المدرب الأرجنتيني في قيادة الميرنغي حتى نهاية الموسم الحالي، فإنها لن تبرم معه عقدا جديدا.

ووفقا للصحفي خيسوس جاليجو في برنامج Hora 25 Deportes، فإن ريال مدريد سوف يحدد مدى إمكانية استمرار سولاري على رأس القيادة الفنية للفريق بناء على نتيجة مباراة الغد أمام سيلتا فيغو على ملعب بالايدوس.

وأوضح أنه مع الإعلان عن تولي سولاري المهمة، كان النادي مجبرا على تعيين مدرب بصفة دائمة للفريق في سجلات الاتحاد الإسباني، والآن تم وضع اسم سانتياغو، بدلا من لوبيتيجي، وبالتالي فإنه سيكمل الموسم الجاري بنفس العقد، الذي يحصل فيه على 300 ألف يورو سنويا، حال استقرت الإدارة على استمراره.

وسيكون أمام ريال مدريد مهلة تقدر بـ15 يوما من أجل تعيين مدير فني بصفة رسمية لفريق الكاستيا، حيث يتولي مانولو دياز، تدريب الفريق بصفته مدربا مؤقتا خلفا لسولاري الذي انتقل لتدريب الفريق الأول.

وفي حال الاستقرار على مدير فني لفريق الكاستيا خلال المدة المحددة، سواء بتعيين مانولو أو غيره، سيتم غلق باب عودة سولاري إلى الفريق الرديف.