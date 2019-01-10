المصري مروان الشوربجي يخفق في بطولة الإسكواش

أخفق المصري مروان الشوربجي في بلوغ ربع نهائي بطولة CCI الدولية المفتوحة للإسكواش المقامة حاليًا في مدينة مومباي بالهند، وذلك بعد خسارته القاسية أمام منافسه الهندي ماهيش مانغاونكار، بنتيجة 0-3 من الأشواط.

وكانت نتيجة الأشواط (11-9)، (14-12)، (12-10) لصالح اللاعب الهندي في إطار الدور الثاني من البطولة.

وتعد هذه المشاركة الأولى للشوربجي في الموسم الجاري، بعد فترة غياب إثر إصابته في الركبة مع نهاية الموسم الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة CCI يبلغ مجموع جوائزها 77 ألف و800 دولار.