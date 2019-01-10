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عقب الخسارة أمام الأردن... إقالةُ مدرب المنتخب السوريّ

تاريخ النشر: 10/01/2019 - 23:55

عقب الخسارة أمام الأردن... إقالةُ مدرب المنتخب السوريّ
من إحدى تدريبات المنتخب السوري (أ ف ب)
عرب ٤٨

أقال الاتحاد السوري لكرة القدم، يوم الخميس، مدرب منتخب بلاده، الألماني بيرند شتانغه، عقب الخسارة أمام المنتخب الأردني في كأس أمم آسيا.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن الاتحاد عيّن فجر إبراهيم بدلا من شتانغة.

وجاءت الاقالة عقب ساعات من الهزيمة التي تلقاها المنتخب السوري في البطولة المقامة في الإمارات أمام الأردن بنتيجة 2-صفر لتتقلص فرص الفريق في التأهل لدور 16 في البطولة التي عوّل كثير من مُتابعي المنتخب السوري عليها.

واكتفت سورية بحصد نقطة واحدة من أول جولتين بعد تعادل محبط مع المنتخب الفلسطيني في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثانية ليخفق في هز الشباك في 180 دقيقة رغم امتلاك مجموعة من أبرز مهاجمي آسيا مثل عمر السومة وعمر خربين.

وقال الاتحاد السوري في بيان: "قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إقالة المدير الفني للمنتخب الوطني للرجال الألماني بيرند شتانغه وتعيين المدرب الوطني فجر إبراهيم عوضا عنه".

وأضاف الاتحاد في بيانه: "من المقرر أن يلتحق (إبراهيم) غدا الجمعة (بالفريق) للإشراف على تدريب المنتخب استعدادا لمباراته المقبلة المصيرية أمام منتخب استراليا في الخامس عشر من الشهر الجاري".

وكان شتانغه (70 عاما) تولى تدريب سورية في شباط 2018 لكنه بات ثاني مدرب يفقد منصبه في كأس آسيا بعدما أقالت تايلاند مدربها الصربي ميلوفان رايفاتش بعد الهزيمة 4-1 في الجولة الافتتاحية أمام الهند. لكن تايلاند نجحت بمدرب مؤقت في الفوز 1-صفر على البحرين يوم الخميس ضمن المجموعة الأولى.

وستلعب سورية في ختام منافسات المجموعة الثانية مع أستراليا حاملة اللقب ولا بديل أمامها سوى الفوز للحفاظ على فرصة التقدم بالمسابقة.


#منتخب سورية
#كأي أمم آسيا
#إقالة المدرب
#أستراليا

من عرب 48

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