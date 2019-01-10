كأس الملك: ريال مدريد يسحق ليغانيس بثلاثية نظيفة

حقق فريق ريال مدريد الفوز على ضيفه ليغانيس بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مرحلة ذهاب الدور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وأحرز ثلاثية الفريق الملكي كل من اللاعبين سيرجيو راموس، لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "بورتاكي" يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 كانون الثاني/يناير.

ووجد لاعبو الفريق الملكي صعوبة في اختراق دفاعات ليغانيس خلال الربع ساعة الأولى، حيث ظهر الضيوف بشكل منظم للغاية حد من خطورة سرعات لاعبي الريال.

وظل الميرنغي عاجزا عن تجازل الساتر الدفاعي لليغانيس حتى الدقيقة 16، التي أسفرت عن انفراد تام لكريم بنزيمة بحارس ليغانيس، ولكن الفرنسي أرسل الكرة إلى المدرجات.

تحكم ريال مدريد في اللقاء وسيطر على الكرة ولكن دون فرص واضحة أمام المرمى باستثناء كرة المهاجم الفرنسي، فقد غابت انطلاقات فينيسيوس الذي عانى من ضيق المساحات، بينما اقتصرت الصولات على الجبهة اليمنى بقيادة فاسكيز وأودريوزولا.

واستغل ليغانيس سوء تمركز قلبي دفاع ريال مدريد في الدقيقة 26، حيث وصل المهاجم برايثوايت إلى منطقة جزاء نافاس، بانفراد، ولكنه تعامل مع الكرة بشكل سيئ لتخرج إلى ضربة مرمى.

وبرز أودريوزولا وكان أفضل لاعب في صفوف الفريق الأبيض بالشوط الأول، بفضل الدعم الهجومي الكبير الذي قدمه من في الجبهة اليمنى، ليتمكن في الدقيقة 44 من الحصول على ضربة جزاء، نفذها سيرجيو راموس بنجاح داخل الشباك، معلنا عن تقدم فريقه قبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة.

ولم يتغير الحال كثيرا مع انطلاقة الشوط الثاني، حيث واصل أصحاب الأرض ضغطهم الهجومي في الثلث الأخير من ملعب مناطق ليغانيس، فيما تحرر فينيسيوس أكثر من الرقابة، وباتت انطلاقاته تشكل خطورة أكبر على الخصم.

واستفاد الشاب البرازيلي من قدراته في المرواغة، ليتوغل داخل منطقة جزاء ليغانيس في الدقيقة 56 ولكن أتت تصويبته بعيدة تماما عن المرمى.

ونجح ريال مدريد في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 68 عن طريق لوكاس فاسكيز، بعدما استغل كريم بنزيمة تمريرة خاطئة من مدافع ليغانيس، لتصل الكرة في النهاية لفاسكيز، الذي وضعها في الشباك دون عناء.

وأجرى سولاري التغيير الأول لريال مدريد في الدقيقة 71 بخروج لوكاس فاسكيز ودخول إيسكو، لتنشيط الشق الهجومي في وسط الملعب.

وقضى ريال مدريد على آمال ليغانيس في العودة للمباراة بإضافة الهدف الثالث عن طريق فينيسيوس جونيور، الذي سدد كرة "على الطائر" داخل الشباك، بعد عرضية مميزة من أودريوزولا.

ومنح مدرب الفريق الملكي الفرصة للوافد الجديد إبراهيم دياز للظهور للمرة الأولى مع الفريق، حيث قرر الدفع به في الدقيقة 78 بدلا من فينيسيوس صاحب الهدف الثالث، كما أشرك كريستو بدلا من بنزيمة.

ولم تأت الدقائق المتبقية بجديد حتى صافرة النهاية.