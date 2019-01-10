  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ليصبح الأعلى أجرا بعد كرستيانو: رامسي إلى يوفنتوس الصيف المقبل

تاريخ النشر: 10/01/2019 - 19:31

ليصبح الأعلى أجرا بعد كرستيانو: رامسي إلى يوفنتوس الصيف المقبل
رامسي (أ ب)
عرب ٤٨

بعدما أخفق في التوصّل إلى اتفاق جديد مع ناديه خلال العام الأخير من تعاقده، بات الويلزي آرون رامسي، لاعب خط وسط نادي آرسنال، قريبا من الانتقال إلى نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس.

وسيرتدي رامسي قميص فريق "السيدة العجوز" بموجب عقد لمدة خمسة أعوام يتقاضى بموجبه 140 ألف جنيه إسترليني اسبوعيا (179 ألف دولار)، أي 7,2 ملايين جنيه سنويا، أي أن هذا المبلغ سيجعل من رامسي، ثاني أعلى لاعب راتبا في الفريق خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم الى الفريق في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وكان رامسي، والذي في إمكانه التفاوض مع أي فريق خارج بلاده في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، محط محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة على غرار بايرن ميونيخ الالماني وريال مدريد وباريس سان جرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.

وارتدى رامسي قميص آرسنال في 2008 بعدما انتقل إليه من فريق كارديف مقابل 4,8 ملايين جنيه إسترليني. وسجل مع "المدفعجية" 62 هدفا في 356 مباراة وفاز بكاس إنجلترا أعوام 2014 و2015 و2017.


#آرسنال
#رامسي
#يوفنتوس
#الدوري الإيطالي
#كرستيانو رونالدو

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عقب الخسارة أمام الأردن... إقالةُ مدرب المنتخب السوريّ
عقب الخسارة أمام الأردن... إقالةُ مدرب المنتخب السوريّ

2019-01-10

فيغو وكاكا في باكستان لتدشين حدث "نجوم كرة القدم العالميين"
فيغو وكاكا في باكستان لتدشين حدث "نجوم كرة القدم العالميين"

2019-01-10

مورينيو يتحدّث عن شائعات العودة لفرق كبيرة درّبها بينها الريال
مورينيو يتحدّث عن شائعات العودة لفرق كبيرة درّبها بينها الريال

2019-01-10

الأكثر قراءة

اتهام شاب وقاصر في جريمة قتل يارا أيوب

اتهام شاب وقاصر في جريمة قتل يارا أيوب

2019-01-10
فشل مشروع استخباري عسكري إسرائيلي كلف مئات الملايين

فشل مشروع استخباري عسكري إسرائيلي كلف مئات الملايين

2019-01-10
السجن 18 عاما لجميل التميمي بعد إدانته بقتل سائحة

السجن 18 عاما لجميل التميمي بعد إدانته بقتل سائحة

2019-01-10
مصرع سائق عربي من الشمال بحادث طرق جنوبي البلاد

مصرع سائق عربي من الشمال بحادث طرق جنوبي البلاد

2019-01-10
حالة الطقس: بين صاف وغائم جزئيا وارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: بين صاف وغائم جزئيا وارتفاع في درجات الحرارة

2019-01-10