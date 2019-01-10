ليصبح الأعلى أجرا بعد كرستيانو: رامسي إلى يوفنتوس الصيف المقبل

بعدما أخفق في التوصّل إلى اتفاق جديد مع ناديه خلال العام الأخير من تعاقده، بات الويلزي آرون رامسي، لاعب خط وسط نادي آرسنال، قريبا من الانتقال إلى نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس.

وسيرتدي رامسي قميص فريق "السيدة العجوز" بموجب عقد لمدة خمسة أعوام يتقاضى بموجبه 140 ألف جنيه إسترليني اسبوعيا (179 ألف دولار)، أي 7,2 ملايين جنيه سنويا، أي أن هذا المبلغ سيجعل من رامسي، ثاني أعلى لاعب راتبا في الفريق خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم الى الفريق في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وكان رامسي، والذي في إمكانه التفاوض مع أي فريق خارج بلاده في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، محط محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة على غرار بايرن ميونيخ الالماني وريال مدريد وباريس سان جرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.

وارتدى رامسي قميص آرسنال في 2008 بعدما انتقل إليه من فريق كارديف مقابل 4,8 ملايين جنيه إسترليني. وسجل مع "المدفعجية" 62 هدفا في 356 مباراة وفاز بكاس إنجلترا أعوام 2014 و2015 و2017.