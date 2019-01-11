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كأس أمم آسيا: فلسطين تخسر وتقلل فرصها بالتأهل

تاريخ النشر: 11/01/2019 - 15:35

كأس أمم آسيا: فلسطين تخسر وتقلل فرصها بالتأهل
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

خسر منتخب فلسطين مباراته أمام منتخب أستراليا بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا المقامة في الإمارات.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم المنتخب الأسترالي بهدفين أحرزهما كل من اللاعبين جيمي ماكلارين وأوير مابيل في الدقائق 18 و20 على الترتيب.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 90 حسم اللاعب أبوستولوس جيانو المباراة لصالح منتخب أستراليا بهدف ثالث.

وبهذا الفوز حصد المنتخب الأسترالي أول 3 نقاط له وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية، في حين تجمد رصيد المنتخب الفلسطيني عند نقطة واحدة وهو يتذيل ترتيب المجموعة.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات سيواجه منتخب فلسطين مع جاره منتخب الأردن، وفي المقابل سيلاقي منتخب سوريا نظيره منتخب أستراليا.

وفي نفس المجموعة، فقد ضمن المنتخب الأردني بطاقة تأهله للدور ثمن النهائي من البطولة، وفي الجولة الأخيرة سيتحدد هوية المنتخب الثاني الذي سيتأهل برفقته.


#منتخب فلسطين
#منتخب أستراليا
#كأس أمم آسيا
#الإمارات
#الفدائي

كأس أمم آسيا: فلسطين تخسر وتقلل فرصها بالتأهل

كأس أمم آسيا: فلسطين تخسر وتقلل فرصها بالتأهل

كأس أمم آسيا: فلسطين تخسر وتقلل فرصها بالتأهل

كأس أمم آسيا: فلسطين تخسر وتقلل فرصها بالتأهل

كأس أمم آسيا: فلسطين تخسر وتقلل فرصها بالتأهل

من عرب 48

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