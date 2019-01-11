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مانشستر يونايتد يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة توتنهام

تاريخ النشر: 11/01/2019 - 09:01

مانشستر يونايتد يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة توتنهام
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

تلقى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي دفعة قوية قبل مباراة القمة المرتقبة أمام توتنهام هوتسبير والمقررة بعد غد، الأحد، ضمن أحداث الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، بات جاهزًا للمشاركة مع الفريق أمام توتنهام في الأسبوع المقبل.

وغاب بوغبا عن مباراة الفريق الأخيرة أمام ريدينغ في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد معاناته من إصابة عقب مواجهة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.

وقال أولى جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر "بوغبا بدا بخير خاصة أنه تدرب بشكل جيد في آخر تدريبين للفريق، ولم يتعرض لأي مشكلة".

وأكد سولسكاير أن الأرجنتيني ماركوس روخو عاد إلى بلاده، من أجل التعافي من الإصابة التي يعاني منها والتي ستستغرق وقتًا أكثر من المتوقع.


#مانشستر يونايتد
#توتنهام هوتسبير
#بول بوغبا
#الدوري الإنجليزي

من عرب 48

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