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مدرب برشلونة يعقب بعد الهزيمة أمام ليفانتي

تاريخ النشر: 11/01/2019 - 08:56

مدرب برشلونة يعقب بعد الهزيمة أمام ليفانتي
المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي (أ ب)
عرب ٤٨

عقب مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، على هزيمة فريقه أمام ليفانتي بالنتيجة 1-2، ضمن مرحلة ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال فالفيردي إن لاعبه فيليب كوتينيو عليه العمل بقوة إذا كان لا يشعر بالسعادة حاليا، وذلك بعدما سجل هدف فريقه الوحيد من ضربة جزاء.

وحول عدم إشراكه كثيرًا للاعبه البرازيلي، في الفترة الأخيرة، قال فالفيردي، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "عندما لم أكن أشرك ديمبلي، كان الجميع يسأل عنه، والآن الجميع يسأل عن كوتينيو".

وتابع "لو كان كوتينيو ليس سعيدًا، عليه أن يقاتل من أجل عكس الأمور، لكنه يفعل الكثير وسيبقى كذلك.. سيتكرر هذا السؤال، مع أسماء قابلة للتبديل كل مرة".

وعن مشاركة موريلو الأولى، قال "إنه يساعدنا، أنا سعيد بموريلو، إنه يظهر معنا تجربته وخبرته.. كانت مباراة صعبة بالنسبة للاعبين الصغار، وهو ساعدنا".

وبشأن دعم بوسكيتس للدفاع، أجاب "ليست هذه المرة الأولى، التي نفعل فيها هذا الشيء.. لقد أبلينا بلاءً حسنًا، والمشكلة أننا لم نلعب جيدًا في البداية، استقبلنا هدفين مبكرين، وكانت لدينا فرص للتعادل لكننا لم نترجمها".

وبخصوص تبديل ميراندا، قال فالفيردي "ميراندا لا يعاني أي مشاكل جسدية.. أجريت هذا التغيير، لأنه كان أفضل شيء يمكنني القيام به في تلك اللحظة، كان علي أن أساعد الفريق.. خوان شاب وسيعطينا الكثير في المستقبل".

واختتم مدرب البارسا "سنرى ما سنفعله في الإياب، نحن متحمسون بشأن الكأس.. من الجيد أن هناك ذهابًا وإيابًا، ومن الجيد أيضًا أن نرى كيف يلعب بعض اللاعبين".


#إرنستو فالفيردي
#برشلونة
#ليفانتي
#كأس ملك إسبانيا
#فيليب كوتينيو

من عرب 48

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