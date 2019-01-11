هل يلحق إيسكو بكريستيانو في سيناريو مشابه؟

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي بدأ تحركاته من أجل استغلال وضعية إيسكو مع ريال مدريد الإسباني، تمهيدا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نقلته قناة "سكاي سبورت" الإيطالية، فإن المدير الرياضي لليوفي، فابيو باراتيتشي، الذي كان عنصرًا أساسيًا في إتمام صفقة انتقال كريستيانو رونالدو للسيدة العجوز، تواصل مع ممثلي إيسكو، ليؤكد لهم رغبة ناديه في الحصول على خدمات لاعب الوسط الدولي.

وقال الإيطالي جانلوكا دي مارزيو، الصحفي المعروف بشبكة سكاي سبورت "لم تسنح الفرصة للتفاوض بشأن هذه العملية بهذا القدر من قبل".

ولا يعيش إيسكو، أفضل لحظاته مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، بعدما أصبح مجرد ورقة بديلة وفقد مكانه في التشكيلة الأساسية للميرنجي.

من جانبها، تحدثت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، عن سيناريو مشابه لعملية كريستيانو التي انتهت بانتقال النجم البرتغالي لليوفي.

لكن هذا الأمر سيعتمد على الدور الذي سيحصل عليه لاعب الوسط بين صفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، فحال استمرت الأمور كما هي عليه، ستكون أذرع السيدة العجوز مفتوحة لإيسكو، بحسب المصادر.