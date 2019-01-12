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تقارير: نيمار لم يطلب العودة إلى برشلونة

تاريخ النشر: 12/01/2019 - 09:27

تقارير: نيمار لم يطلب العودة إلى برشلونة
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

تحدث والد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، عن حقيقة التقارير التي جرى تداولها حول رغبة ابنه في العودة إلى برشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة.

ونفى والد نيمار، الأنباء التي خرجت من إسبانيا، على مدار يومي الخميس والجمعة، وأكدت أن نيمار طلب العودة إلى برشلونة في 5 مناسبات سابقة.

ونشر والد نيمار صورة للخبر الذي يتحدث عن رغبة نجله بالعودة إلى برشلونة، على حسابه الشخصي بـ"إنستغرام"، وكتب عليها "أخبار مزيفة"، لينفي التقارير الصادرة من إسبانيا.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن نيمار أجرى اتصالا شخصيًا بجوسيب ماريا بارتوميو، للإعراب له عن رغبته في العودة واللعب بقميص البلوغرانا مجددًا.


#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#برشلونة

من عرب 48

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