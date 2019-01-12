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ريال مدريد وإنتر ميلان يتصارعان على ديبالا

تاريخ النشر: 12/01/2019 - 14:06

ريال مدريد وإنتر ميلان يتصارعان على ديبالا
النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريقي إنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني دخلا صراعا قويا من أجل الحصول على خدمات نجم يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، بات هدفًا لإنتر ميلان وريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن هناك أندية أخرى مثل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد تريد ضم اللاعب، لكن ريال مدريد والإنتر هما الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات ديبالا.

ويعمل بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان على التعاقد مع ديبالا، في ظل التكهنات الكثيرة التي تحوم حول مستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم الفريق.

ولفتت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يريد التعاقد مع ديبالا لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

وارتفع اهتمام ريال مدريد بديبالا، بعد المستوى المخيب للآمال لهجوم الميرنغي هذا الموسم، خاصة أن الفريق بات بعيدًا عن متصدر الليغا برشلونة بـ10 نقاط.


#إنتر ميلان
#ريال مدريد
#باولو ديبالا
#يوفنتوس

من عرب 48

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