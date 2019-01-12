محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة

فاز النجم المصري، محمد صلاح، بجائزة لاعب الشهر في فريقه ليفربول الإنجليزي عن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقا على فيرجيل فان ديك وشيردان شاكيري، في التصويت الذي أجراه النادي عبر موقعه الإلكتروني.

وأحرز صلاح 7 أهداف في 8 مباريات بالشهر الماضي، ليساعد ليفربول على تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، والتأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دور أبطال أوروبا.

وقال صلاح عقب تسلمه الجائزة في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لنادي ليفربول "أعتقد أنه كان شهرا جيدا لنا جميعا، وأنا سعيد جدا به، فالقدرة على مساعدة الفريق في الفوز بالمباريات أهم شيء بالنسبة لنا جميعا".

وتابع "الآن نحن بحاجة إلى الاستمرار، لقد أظهرنا ردة فعل جيدة بعد مباراة الدوري الأخيرة ضد مانشستر سيتي. سيكون هذا مهما جدا بالنسبة لنا كفريق. أنا متحمس للمباراة أمام برايتون وأعتقد أنها ستكون مباراة جيدة للغاية".

وعندما سئل صلاح عن هدفه المفضل في الشهر الماضي، أجاب "أعتقد أنني سأختار هدفي في نابولي. كانت أهم مباراة في تلك الفترة، وأنا سعيد لأنني تمكنت من التسجيل".

وأضاف "كنت سعيدا جدا بإحراز ثلاثية في بورنموث، لكنني أعتقد أنني سأختار هدفي في نابولي لأن هذه كانت مباراة كبيرة بالنسبة لنا للاستمرار في دوري الأبطال. كان الأمر مهمًا للغاية".

وعن تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، قال "أنا دائما سعيد للغاية للفوز بهذه الجائزة. لقد كان أمر مميزا بالنسبة لي أن أفوز بها".

وختم "لا بد لي من القول إن ساديو ماني يستحقها (الجائزة) أيضا، لأنه كان لديه عام لا يصدق، ولكني سعيد بشأن الجائزة".