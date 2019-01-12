محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي برايتون

فاز فريق ليفربول على مضيفه برايتون بهدف دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح "الريدز" اللاعب المصري محمد صلاح.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 57 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد برايتون عند 26 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

وغابت الخطورة عن الربع ساعة الأولى من المباراة، وفي الدقيقة 16 وصلت عرضية من الألماني غروس على رأس المهاجم موراي، لكنه أطاح بها بعيدا فوق عارضة ليفربول.

وكان أول تهديد لليفربول في الدقيقة 27، بعد هجمة منظمة، لتصل الكرة إلى ألكساندر أرنولد في الجانب الأيمن، والذي حولها عرضية إلى شاكيري الذي سددها برأسه بجانب القائم الأيمن لبرايتون.

وحتى نهاية الشوط الأول، سيطر ليفربول على المباراة بشكل كبير، لكن دون أي خطورة على مرمى برايتون، وسط تألق دفاع أصحاب الأرض.

وفي المقابل فإن برايتون اعتمد على الدفاع، وحاول القيام بهجمات مرتدة، ولكن البطء كان الثمة الأساسية للفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أي متعة أو خطورة على المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني كانت خطورة ليفربول مبكرة، وتحديدًا في الدقيقة 48، بعد انطلاقة لمحمد صلاح من الجبهة اليسرى، فسدد بقوة، ولكن الحارس بوتون تمكن من الإمساك بالكرة.

وعاد نفس اللاعب بمهارة فردية في الدقيقة 49، ومر من الألماني جروس، الذي قام بعرقلته، ليحصل على ضربة جزاء، نفذها صلاح في الدقيقة 50 بنجاح في شباك برايتون، معلنا تقدم ليفربول.

وفي الدقيقة 58، حاول برايتون الرد، عن طريق انطلاقة من مونتويا في الجانب الأيمن، وعرضية أرضية داخل منطقة الجزاء لغروس الذي سددها بقوة، ولكنها اصطدمت بفابينيو الذي أبعدها عن مرمى فريقه.

وفي الدقيقة 68، انطلق اللاعب لوكاديا من الجبهة اليسرى، وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء، ولكن البرازيلي أليسون تصدى للكرة وأخرجها لركنية بنجاح.

وجاءت الكرة الأخطر لليفربول في الدقيقة 75، بعد تمريرة من صلاح لفيرمينو، الذي انطلق من وسط الملعب بدون مراقبة وسدد كرة قوية، ولكن الحارس بوتون تمكن من إخراج الكرة بشكل جيد.

وعاد صلاح للظهور مرة أخرى في الدقيقة 80، عندما قاد عدة تمريرات بين لاعبي ليفربول، قبل أن تصل الكرة لفينالدوم على حدود منطقة الجزاء، والذي سددها قوية بجانب القائم الأيسر لمرمى برايتون.

وفي الدقيقة 87، قطع صلاح الكرة من وسط الملعب، ومررها لساديو ماني، الذي حاول التسديد على مرمى برايتون، ولكن الكرة اصطدمت بالدفاع وخرجت لركنية.

وكاد صلاح أن يحرز الهدف الثاني، بعد عرضية من ميلنر في الدقيقة 88، ولكن المصري لم يسدد الكرة بشكل جيد، فخرجت بغرابة بجانب القائم الأيمن لبرايتون.

وحاول أصحاب الأرض الرد في الدقيقة 89، بعرضية من مونتويا، ولكن البديل كايل لم يسدد بشكل جيد لتصل كرته سهلة للحارس أليسون.

وحتى نهاية المباراة سيطر برايتون وحاول القيام بالخطورة على مرمى ليفربول، ولكن دفاع الريدز وحارس مرماه تصدوا لجميع المحاولات، لتنتهي المباراة بهدف نظيف.