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يوفنتوس قد يفقد نجمه الكرواتي أمام أتلتيكو

تاريخ النشر: 12/01/2019 - 20:23

يوفنتوس قد يفقد نجمه الكرواتي أمام أتلتيكو
(أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي قد يفقد نجمه في المباراة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن الشعور الأول ليوفنتوس لم يكن إيجابيًا منذ بداية إصابة الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم الفريق.

وتعرض ماندزوكيتش لإصابة عضلية خلال مران يوفنتوس يوم الخميس الماضي، غادر على إثرها التدريبات.

وأشار الموقع إلى أن إصابة سوبر ماريو تبدو أنها خطيرة بعض الشيء، وسيحتاج إلى وقت من أجل العودة إلى كامل لياقته البدنية المثالية، مضيفًا أن يوفنتوس يشعر بالقلق حيال هذا الأمر، خاصة في ظل احتمالية غيابه لأكثر من شهر.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة أتلتيكو مدريد، يوم 20 شباط/فبراير المقبل، في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.


#ماريو ماندزوكيتش
#يوفنتوس
#أتلتيكو مدريد
#دوري أبطال أوروبا

من عرب 48

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