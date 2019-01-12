يوفنتوس يبلغ ربع نهائي كأس إيطاليا

حصد فريق يوفنتوس بطاقة تأهله للدور ربع النهائي لكأس إيطاليا بعد فوزه على بولونيا بهدفين دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي.

وأحرز هدفا الفوز لصالح يوفنتوس كل من اللاعبين فيديريكو بيرنارديسكي ومويس كين.

وجاءت أولى فرص اللقاء في الدقيقة الثالثة، بعد مرور مميز من دوغلاس كوستا من الناحية اليمنى وتمرير الكرة إلى ماتيا دي تشيليو، الذي أرسل عرضية على رأس مويس كين، سددها الأخير بجوار المرمى.

وتمكن فيديريكو بيرنارديسكي، من تسجيل أولى أهداف المباراة في الدقيقة 9، بعد خطأ فادح من دا كوستا حارس مرمى بولونيا، الذي أخطأ في الخروج من مرماه وأسقط الكرة من يديه بعد اصطدامه بزميله، لتسقط الكرة أمام بيرنارديسكي ويسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 15، سدد إيمري تشان تصويبة أرضية قوية من خارج المنطقة، وسط غياب من لاعبي بولوينا، إلا أن تصويبته مرت بجوار القائم الأيمن لبولونيا.

واستمر لاعبو وسط يوفنتوس في التسديد، وسنحت الفرصة للألماني سامي خضيرة بالدقيقة 21، من ناحية اليسار، ليسدد الكرة بجوار القائم.

وتصدى دا كوستا إلى رأسية خطيرة من ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 28، ليمنع ثاني أهداف البيانكونيري.

وحصل بولونيا على أولى الفرص في الدقيقة 45، بعدما وصلت الكرة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار إلى دايكس، الذي سدد الكرة بجوار القائم.

ونجح مويس كين، مهاجم يوفنتوس، من مضاعفة النتيجة ليوفنتوس بالدقيقة 49، بعد هجمة سريعة وصلت إلى كوستا عل حدود المنطقة وتوغل للداخل وسدد الكرة لتصطدم بمدافع بولونيا وتصل إلى كين الذي يسجل ثاني أهداف اللقاء.

وشهدت الدقيقة 62 مشاركة كريستيانو رونالدو، ونزوله لملعب المباراة بدلا من المهاجم الشاب مويس كين.

واستمرت محاولات بولونيا في تخطى الجسور الدفاعية ليوفنتوس، إلا أن جميع محاولاته باءت في الفشل، بعدما ظهر الخط الدفاعي ليوفنتوس في حالة صلبة.

وحاول فيليبو إنزاغي، المدير الفني لبولونيا، تجديد نشاط هجوم الفريق، بعدما دفع برودريغو بالاسيو في الدقيقة 77 بدلا من ماتيا ديسترو.

وفي المقابل، حرص أليغري على إشراك ديبالا وأليكس ساندرو في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء، من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة الأربعاء أمام ميلان على كأس السوبر الإيطالي.

واكتفى يوفنتوس بمحاولة استحواذه على الكرة ومنع لاعبي بولونيا من التقدم للأمام، بينما غابت الفعالية الهجومية تمامًا لأكثر من نصف الشوط الثاني.

وسدد كريستيانو رونالدو تصويبة ضعيفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 92 وصلت سهلة إلى أيدي الحارس، لتنتهي معها المباراة بفوز يوفنتوس (2-0)