نجم برشلونة يضع شرطا مقابل الرحيل

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، قد يرحل عن صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كوتينيو سينظر في مستقبله في حال استمرار وضعه الحالي مع الفريق الكاتالوني، حيث لم يشارك أساسيا في آخر 4 مباريات في الليغا.

وانضم كوتينيو في كانون الثاني/يناير الماضي إلى برشلونة قادمًا من ليفربول الإنجليزي، لكن مستوى البرازيلي انخفض في المباريات الأخيرة ولم يعد لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي.

وقالت تقارير سابقة إن برشلونة قد يفكر في بيع كوتينيو، لتمويل استعادة نيمار، من سان جيرمان، في الصيف المقبل.

ويعد مانشستر يونايتد أحد أبرز الأندية المهتمة بضم كوتينيو، وقد أجرى النادي الإنجليزي مباحثات مع وكلاء أعمال البرازيلي، لبحث إمكانية ضمه الموسم المقبل.

وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن فيليب كوتينيو غير راضٍ عن الوضع الذي يعيشه في برشلونة في الوقت الراهن، لكنه لا يتطلع إلى التخلي عن حلمه بالنجاح مع البلوغرانا، مشددة على أنه لن يقبل بالابتعاد عن التشكيلة الأساسية.