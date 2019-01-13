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يوفنتوس ينافس إنتر ميلان على ضم مودريتش

تاريخ النشر: 13/01/2019 - 16:24

يوفنتوس ينافس إنتر ميلان على ضم مودريتش
النجم الكرواتي لوكا مودريتش (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي أبدى استعداده لمنافسة نظيره إنتر ميلان على التعاقد مع النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، من ريال مدريد الإسباني.

وكان إنتر ميلان حاول في الصيف الماضي، التعاقد مع مودريتش، إلا أن رئيس الملكي، فلورنتينو بيريز، رفض بيع لاعبه، رغم موافقة الكرواتي على عرض النيراتزوري الذي قدم راتبًا سنويًا يقدر بـ10 ملايين يورو.

وأشارت شبكة "ميدياست" الإيطالية، إلى أن يوفنتوس يعول على العلاقة القوية التي تربطه مع ريال مدريد، عقب صفقة كريستيانو رونالدو، في الصيف الماضي، ويأمل في خطف مودريتش خلال الموسم المقبل، قبل إنتر ميلان.

وستعتمد مفاوضات يوفنتوس مع مودريتش، على الأجر السنوي الذي سيتقاضاه الكرواتي والذي يطالب براتب كبير، على الرغم من بلوغه 33 عاما.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في صيف 2020، وما زال النادي الملكي لم يجدد للكرواتي حتى الآن.

وربما يستخدم يوفنتوس، خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، كوسيط لإتمام الصفقة، رغم أن مودريتش لديه وكيل أعماله الخاص.


#إنتر ميلان
#يوفنتوس
#لوكا مودريتش
#ريال مدريد

من عرب 48

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