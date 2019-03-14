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جمهور ليفربول يتهم صلاح وماني بالـ"أنانية"

تاريخ النشر: 14/03/2019 - 10:07

جمهور ليفربول يتهم صلاح وماني بالـ"أنانية"
صلاح وماني (غيتي ايمجز)
عرب ٤٨

اجتمع النجم المصري محمد صلاح مع زميله ساديو ماني بصورة التقطت على ملعب أليانز أرينا، بعد أن تأهل فريق ليفربول إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد أن فاز على مضيفه الألماني بايرن ميونخ بنتيجة 3/1.

وقد تم انتقاد صلاح لتفويته فرصة سانحة للتسجيل واتهموه بالأنانية لأنه لم يمررها لرفيقه اللاعب السنيغالي ماني، عند الدقيقة الخامسة والسبعين، لكن صلاح هدّاف الدوري الإنجليزي للعام الماضي الكرة مرر الكرة عند الدقيقة الرابعة والثمانين مرة أخرة لماني ليسجل الهدف الثالث لليفربول.

ولم يحتج "الفرعون الصغير" لأكثر من دقائق معدود لكي يمحي غضب جماهير "الريدز"، بعد أن اتهموه بالأنانية لأنه لم يمرر الكرة لماني في الهجمة الأولى.

ويثير جمهور ليفربول أزمة في العديد من المواجهات حول صلاح وماني، إذ تطاول الانتقادات أيضًا اللاعب السنغالي، لأنه في العديد من الأحيان يكون سببًا في ضياع الفرص التي تسمح بهز شباك الخصم في مسابقة الدوري الإنجليزي، رغم وجود صلاح في موقع مميز يسمح له بالتسجيل.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#ساديو ماني
#محمد صلاح
#ليفربول
#مان يونايتد

من عرب 48

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