  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

غياب ديمبيلي عن الملاعب لمدة شهر

تاريخ النشر: 14/03/2019 - 14:22

غياب ديمبيلي عن الملاعب لمدة شهر
(عرب 48)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تفاقمت إصابة اللاعب الفرنسي، عثمان ديمبيلي، بعد مشاركته اللعب مع فريقه برشلونة ضد ليون الفرنسي يوم أمس الأربعاء، والتي تأهل من خلالها برشلونة بعد فوزه على ليون بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.
وسيغيب اللاعب الفرنسي عن الملاعب بين 3-4 أسابيع، بحسب ما صرّح به نادي برشلونة اليوم، مما يؤكد غياب ديمبيلي عن تشكيلة بلاده المتوجة بمونديال روسيا الصيف الماضي، والتي ستواجه مولدافيا وآيسلندا في نهاية آذار/ مارس ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.
وجاء في بيان برشلونة "يعاني عثمان ديمبيلي من تمزق في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر. تقدر مدة غيابه بين 3 و4 أسابيع".

وخاض ديمبيلي (21 عاما) أقل من 20 دقيقة خلال فوز برشلونة على ليون في ملعب كامب نو الأربعاء ضمن إياب ثمن النهائي، إذ دخل في الدقيقة 69 قبل تسجيله الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 86.

وكان لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق يعاني من تمدد عضلي بسيط في العضلة عينها، لكنه خاطر بالنزول ضد ليون، علما بانه غاب لفترات طويلة عن برشلونة بسبب إصابات عضلية، وقد تعرض لانتقادات عنيفة بسبب نظام حياته غير المنضبط.

ويغيب ديمبيلي عن برشلونة في عدة مباريات أبرزها قمة أتلتيكو مدريد في 6 نيسان/أبريل بالإضافة إلى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد كما يخوض نهائي الكأس ضد فالنسيا في 25 أيار/مايو، في سعيه لثلاثية لافتة على غرار موسمي 2009 و2015.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#ديمبيلي
#برشلونة
#ليون

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قرعة دوري أبطال أوروبا: قد ينفجر "ديربي الكراهية"
قرعة دوري أبطال أوروبا: قد ينفجر "ديربي الكراهية"

2019-03-14

جمهور ليفربول يتهم صلاح وماني بالـ"أنانية"
جمهور ليفربول يتهم صلاح وماني بالـ"أنانية"

2019-03-14

دوري الأبطال: برشلونة يتأهل بسهولة على حساب ليون
دوري الأبطال: برشلونة يتأهل بسهولة على حساب ليون

2019-03-14

الأكثر قراءة

"فيسبوك" يتوقّف عن العمل ومشاكل في "إنستغرام و"واتساب"

2019-03-13
اللد: قتلت قبل زفافها بأيام

اللد: قتلت قبل زفافها بأيام

2019-03-13
اللد: اعتقال 4 مشتبهين بجريمة قتل ديانا الأعسم

اللد: اعتقال 4 مشتبهين بجريمة قتل ديانا الأعسم

2019-03-13
العليا ستصدر قرارها بشأن شطب الجبهة وكسيف لغاية الأحد

العليا ستصدر قرارها بشأن شطب الجبهة وكسيف لغاية الأحد

2019-03-13
جيش الاحتلال: حزب الله تموضع بالجولان وخطط لشن عمليات ضد إسرائيل

جيش الاحتلال: حزب الله تموضع بالجولان وخطط لشن عمليات ضد إسرائيل

2019-03-13