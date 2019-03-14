غياب ديمبيلي عن الملاعب لمدة شهر

تفاقمت إصابة اللاعب الفرنسي، عثمان ديمبيلي، بعد مشاركته اللعب مع فريقه برشلونة ضد ليون الفرنسي يوم أمس الأربعاء، والتي تأهل من خلالها برشلونة بعد فوزه على ليون بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

وسيغيب اللاعب الفرنسي عن الملاعب بين 3-4 أسابيع، بحسب ما صرّح به نادي برشلونة اليوم، مما يؤكد غياب ديمبيلي عن تشكيلة بلاده المتوجة بمونديال روسيا الصيف الماضي، والتي ستواجه مولدافيا وآيسلندا في نهاية آذار/ مارس ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وجاء في بيان برشلونة "يعاني عثمان ديمبيلي من تمزق في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر. تقدر مدة غيابه بين 3 و4 أسابيع".

وخاض ديمبيلي (21 عاما) أقل من 20 دقيقة خلال فوز برشلونة على ليون في ملعب كامب نو الأربعاء ضمن إياب ثمن النهائي، إذ دخل في الدقيقة 69 قبل تسجيله الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 86.

وكان لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق يعاني من تمدد عضلي بسيط في العضلة عينها، لكنه خاطر بالنزول ضد ليون، علما بانه غاب لفترات طويلة عن برشلونة بسبب إصابات عضلية، وقد تعرض لانتقادات عنيفة بسبب نظام حياته غير المنضبط.

ويغيب ديمبيلي عن برشلونة في عدة مباريات أبرزها قمة أتلتيكو مدريد في 6 نيسان/أبريل بالإضافة إلى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد كما يخوض نهائي الكأس ضد فالنسيا في 25 أيار/مايو، في سعيه لثلاثية لافتة على غرار موسمي 2009 و2015.