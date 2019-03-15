ريال مدريد يحدد عرضه الأول لضم هازارد

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني يستعد لتقديم عرضه الرسمي الأول إلى تشيلسي الإنجليزي من أجل الظفر بخدمات نجمه البلجيكي، إيدين هازارد، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "صن" البريطانية، فإن ريال مدريد سيقدم 70 مليون إسترليني، كعرض أول لتشيلسي، من أجل الحصول على خدمات هازارد.

ورغم علم النادي الملكي أن العرض سيتم رفضه، ولكن المرينغي يريد أن تكون هذه هي بداية مفاوضات انتقال هازارد إلى "سانتياغو برنابيو".

وأشارت الصحيفة إلى أن هازارد، رفض العديد من العروض التي ستحوله إلى اللاعب الأعلى راتبًا في تاريخ تشيلسي، من أجل العمل مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

ويضع زيدان، النجم البلجيكي على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين، للانضمام إلى المرينغي في الصيف المقبل، لإعادة بناء الفريق الملكي من جديد.