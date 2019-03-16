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تقارير: "يويفا" لم يفتح تحقيقا ضد كريستيانو رونالدو

تاريخ النشر: 16/03/2019 - 09:43

تقارير: "يويفا" لم يفتح تحقيقا ضد كريستيانو رونالدو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خارج دائرة الخطر مؤقتا ويبقى حتى الآن بعيدا عن عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" إن يويفا لم يفتح تحقيقًا، حول واقعة احتفال رونالدو أمام جماهير أتلتيكو مدريد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، كما حدث مع مدرب الروخي بلانكوس، دييغو سيميوني.

لكن الموقع لفت إلى أن التحقيق، قد يبدأ الأسبوع المقبل، في حال اعتراض أتلتيكو مدريد على هذه الواقعة.

وكانت تقارير إيطالية قد أشارت أيضًا لوجود فيديو، يُظهر توجيه رونالدو "كلمات خارجة" لمشجعي أتلتيكو، أثناء احتفاله.

وكان سيميوني قد احتفل بطريقة مشابهة، خلال فوز فريقه على يوفنتوس (2-0) ذهابًا، قبل أن يردها رونالدو عندما أحرز ثلاثية الإياب، التي قادت اليوفي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#كريستيانو رونالدو
#الاتحاد الأوروبي
#يوفنتوس
#أتلتيكو مدريد

من عرب 48

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