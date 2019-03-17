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ريال مدريد مستعد للتضحية بأحد نجومه من أجل هازارد

تاريخ النشر: 17/03/2019 - 14:53

ريال مدريد مستعد للتضحية بأحد نجومه من أجل هازارد
النجم البلجيكي إيدين هازارد (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني على استعداد للتضحية بأحد نجومه من أجل الظفر بخدمات النجم البلجيكي، إيدين هازارد، من تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، يريد عقد مبادلة مع تشيلسي تقضي برحيل الويلزي غاريث بيل مقابل قدوم هازارد.

وأشارت إلى أن زيدان غير متأكد من أن بيل لديه مستقبل مع النادي الملكي، خاصة أن المدرب الفرنسي يهدف للتعاقد أيضًا مع الجناح الإنجليزي رحيم سترلينغ، من صفوف مانشستر سيتي.

ويعد هازارد الذي ينتهي عقده مع تشيلسي في الموسم المقبل، أحد أبرز أهداف ريال مدريد منذ الصيف الماضي، حيث كانت تصنفه إدارة المرينغي كأحد الأسماء المرشحة لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وقال جيليم بلاجو، خبير الكرة الإسبانية بالصحيفة: "من الصعب على ريال مدريد إتمام عملية بيع بيل، بسبب راتبه المرتفع، كما أن النادي الملكي قد يطلب 75 مليون إسترليني للتخلي عن خدماته".

وأضاف "بيل سيكون عمره 30 عامًا في تموز/يوليو المقبل، لذلك قد يفكر مانشستر يونايتد أكثر من مرة، قبل دفع الأموال للتعاقد مع النجم الويلزي".

واختتم بلاجو تصريحاته "إذا كان لدى تشيلسي رغبة في التوقيع مع بيل، فسيكون ذلك خلال صفقة تبادلية مع هازارد، لكنني أشعر بأن النجم الويلزي لا يريد ترك ريال مدريد".

وكان الويلزي غاريث بيل، انتقل إلى صفوف ريال مدريد، في صيف 2013، قادما من فريق توتنهام هوتسبير، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، لمدة 6 سنوات، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الملكي.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#ريال مدريد
#إيدين هازارد
#غاريث بيل
#تشيلسي

من عرب 48

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